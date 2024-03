Picchia e violenta la compagna per 3 anni, lei lo denuncia: 34enne condannato a 2 anni e 8 mesi Un uomo di 34 anni è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per le violenze perpetrate sulla compagna intorno al 2020. Circa 3 anni di abusi che poi la giovane ha denunciato alle autorità dopo aver interrotto la relazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Deve scontare una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'uomo condannato è un 34enne di Vercelli arrestato dalla Squadra Mobile della polizia locale. Il 34enne è stato rintracciato a Ventimiglia (Imperia) e portato al carcere di Sanremo.

L'operazione è stata svolta in collaborazione con la Squadra Mobile di Imperia. Secondo quanto reso noto finora, l'uomo è stato condannato dalla Corte di Appello di Torino per fatti risalenti a prima del 2020, anno in cui la donna è riuscita finalmente ad uscire dalla relazione tossica e denunciare le violenze fisiche e psicologiche subite dal compagno.

La donna aveva raccontato alle forze dell'ordine di aver subito violenze fisiche come percosse e spintoni e abusi sessuali. Un calvario andato avanti per circa tre anni e interrotto poco prima del 2020, quando la ragazza si era decisa a denunciare le violenze subite. Secondo la vittima, all'inizio della relazione l'uomo, come purtroppo spesso accade, si era mostrato attento e premuroso ai suoi bisogni; sempre comprensivo e disponibile. Poco dopo però era iniziato l'incubo, con episodi di violenza sempre più gravi e atteggiamenti ossessivi nei suoi confronti.

Leggi anche Oleg Orlov, il Nobel per la Pace condannato a 2 anni e 6 mesi di colonia penale per aver criticato Putin

Secondo quanto raccontato dalla vittima, l'uomo aveva iniziato ad assumere sempre più spesso atteggiamenti di gelosia morbosa, fino a passare alle violenze fisiche e agli insulti. Una volta, stando a quanto spiegato dalla giovane alle forse dell'ordine, il 34enne ora condannato era arrivato a perforarle il timpano con uno schiaffo.

Non sarebbe stato l'unico episodio di questo tipo, con lesioni e ferite importanti provocate alla ex compagna durante tutti e 3 gli anni di relazione. La giovane, stando a quanto reso noto, avrebbe raccontato agli inquirenti una serie di episodi di violenza fisica e verbale avvenuti in più occasioni nel corso del rapporto di coppia.