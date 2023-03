Piange in modo strano appena nata, la bimba era in astinenza da cocaina: interrogata la madre Appena nata era in astinenza da cocaina: la bimba è stata ricoverata presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce. La madre, invece, è stata ascoltata dalle autorità.

A cura di Gabriella Mazzeo

Dopo aver fatto nascere con successo una bimba tramite parto cesareo, i medici si sono accorti che qualcosa on andava. Il primo vagito è stato infatti diverso da quello di tutti gli altri bambini: un vero e proprio pianto disperato che non accennava a diminuire. Secondo quanto reso noto, la neonata stava attraversando una crisi di astinenza legata a sostanze stupefacenti. Per questa ragione, l'ospedale di Galatina (Lecce) ha disposto una serie di accertamenti su mamma e figlia per confermare i dubbi del personale medico.

Dopo aver effettuato gli esami, i dottori hanno ricevuto la diagnosi che temevano: la piccola era nata in astinenza da cocaina. La bimba appena nata è stata trasferita nell'Unità di terapia intensiva dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è ancora in cura. Fortunatamente, fa sapere la stampa locale, la bimba ha superato la crisi ed è ora fuori pericolo. La neonata sarà presto dimessa e potrebbe finire in un istituto di Ostuni per l'accoglienza dei minori. Una struttura dove vengono ospitati diversi minori con vicende più o meno simili.

I genitori della neonata risiedono in un comune salentino. Il padre, piccolo imprenditore agricolo, non avrebbe mai saputo del consumo di stupefacenti durante la gravidanza. La donna ha invece negato fin da subito di aver assunto cocaina. La sua versione è stata però smentita dalle analisi di laboratorio e, secondo quanto previsto dal protocollo, è scattata un'inchiesta. Del caso è stato informato il Tribunale per i minori e la piccola per il momento sarà affidata a una comunità.

I giudici decideranno sulla potestà della madre, che ha anche un altro bambino, in un secondo momento. Per ora si pensa al benessere della piccola. Dopo il cesareo e il conseguente ricovero in ospedale, è pronta a lasciare il reparto per iniziare una nuova vita.