Piacenza, segregata e isolata dal mondo dagli uomini di casa per impedirle di vivere all’occidentale Per la donna, sottoposta di continuo alle vessazioni dei parenti, è scattato il cosiddetto “codice rosso” ed è stato deciso il suo trasferimento in una struttura protetta. Per il marito e altri due maschi che gravitano nella famiglia, invece, è scattata la denuncia per il reato di sequestro di persona.

A cura di Antonio Palma

Rinchiusa nell’abitazione dagli uomini di casa e letteralmente segregata per impedirle di vestire e vivere all’occidentale. È il calvario di cui è stata vittima per mesi una giovane straniera residente a Piacenza, infine salvata dagli agenti della polizia di stato che l’hanno allontanata dai suoi persecutori e ricollocata in una struttura protetta. È stata lei stessa a trovare il coraggio di chiedere aiuto ai poliziotti nonostante le minacce ma fondamentale per salvarla è stato l’intervento di alcuni vicini che hanno segnalato possibili violenze domestiche in quella casa facendo scattare l’intervento della Questura di Piacenza. Solo quando i poliziotti hanno bussato alla porta di casa per accertare i fatti la donna ha capito che quella poteva essere la sua salvezza e ha raccontata tutto agli agenti.

La donna, una trentenne di origine mediorientale, sarebbe stata costretta per mesi a restare chiusa in casa dal marito e da altri maschi della famiglia, parenti dell’uomo. Secondo il suo racconto, consorte e parenti pretendevano da lei un comportamento ferreo e rispettoso delle più rigide regole islamiche sia per quanto riguarda l'abbigliamento che i comportamenti e per questo erano arrivati a impedirle di uscire, persino per poter scambiare quattro chiacchiere con i vicini. Proprio questi ultimi, che conoscevano in parte la sua storia, sono intervenuti quando hanno udito le urla dell'ennesima lite con il marito, chiamando la polizia.

