Un ragazzo poco più che ventenne è stato arrestato nelle scorse ore dalla polizia a Cagliari con le accuse di atti persecutori e revenge porn nei confronti della sua ex fidanzata dopo averla perseguitata per lungo tempo con minacce di ogni tipo, pedinamenti e infine pubblicando online alcuni scatti hot della giovane. Le persecuzioni andavano avanti da mesi, come hanno ricostruito gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cagliari. Le indagini erano partite a seguito della denuncia della vittima che, dopo aver resistito per i primi tempi ai comportamenti persecutori dell’uomo, esasperata, si è rivolta alla polizia raccontando quanto accaduto.

Come ricostruito dagli inquirenti del capoluogo sardo, la ragazza è stata vittima di una lunga serie di episodi di stalking culminati poi nell’episodio di revenge porn. Tutto è partito quando tra i due si sono lasciati dopo una breve relazione durata appena due mesi. Da quel momento è partita una lunga serie di episodi di stalking. Il ragazzo ha perseguitato la ex, sua coetanea, pedinandola e mandandole centinaia di messaggi al giorno, alcuni dei quali anche con minacce di morte, rivolte sia a lei che ai suoi familiari più stretti. L’uomo non accettava la fine del rapporto e tormentava la giovane appostandosi nei pressi dell’abitazione della ragazza e negli altri luoghi abituali tanto che la vittima per paura era stata costretta infine a cambiare anche le proprie abitudini di vita.

L’arresto è scattato quando gli investigatori hanno anche accertato che il giovane si era spinto anche oltre diffondendo online immagini della giovane dal contenuto sessualmente esplicito. Nelle serata di mercoledì quindi gli agenti della squadra mobile di Cagliari lo hanno raggiunto a casa notificandogli un ordine di custodia cautelare ai domiciliari emesso dalla magistratura.