Perdono il controllo dello scooter e travolgono un palo: padre e figlia muoiono sul colpo Padre e figlia sono deceduti in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto a Correzzola (Padova). I due avrebbero perso il controllo dello scooter finendo prima sul ciglio della strada per poi precipitare in discesa. Nella corsa il veicolo ha travolto anche un palo della segnaletica stradale. Lo scooter si è schianto nel parcheggio di un’ex trattoria. La donna di 33 anni è morta sul colpo mentre il padre 60enne è deceduto in ospedale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Elisa e Alfredo Bergamasco

Stavano percorrendo la strada di Correzzola (Padova) quando, per cause ancora da accertare, hanno perso il controllo dello scooter e sono precipitati in un parcheggio in discesa, travolgendo il palo della segnaletica. Padre e figlia sono deceduti in un tragico incidente stradale poco dopo le 18 di ieri in provincia di Padova.

Alfredo Bergamasco e sua figlia Elisa stavano tornando a casa a bordo dello scooter. I due sono finiti fuori strada per poi schiantarsi contro un palo della segnaletica stradale. La donna, di 33 anni, è morta sul colpo mentre il genitore è deceduto poco dopo in ospedale dove era stato trasportato in elicottero e ricoverato in prognosi riservata.

L'incidente si è verificato all'altezza di un'ex trattoria in via Rebosola. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, il medico del Suem ha purtroppo dovuto dichiarare il decesso della 33enne. Il padre della vittima è stato stabilizzato subito dopo ed elitrasportato in ospedale dove è morto intorno alle 21.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada sono terminate intorno alle 20.30. Saranno le forze dell'ordine a chiarire le dinamiche dell'incidente ancora oscure. Al momento non sono emerse responsabilità di terzi.

Si pensa che i due abbiano perso il controllo del veicolo a causa di un brevissimo istante di distrazione alla guida. Padre e figlia sono finiti prima sul ciglio della strada e poi sono precipitati in discesa, travolgendo nella corsa anche un cartello stradale.

Lo scooter si è schiantato nel parcheggio asfaltato che si trova pochi metri più sotto l'ex trattoria di via Rebosola.

La famiglia di Chioggia gestiva la pizzeria d'asporto "Dal Mago" di riva Canal Lombardo. La 33enne, pur avendo residenza ancora a Chioggia, viveva da tempo a Monsole di Cona insieme al marito e alla sua bimba di pochi anni. La strada sulla quale è accaduto l'incidente è trafficata e pericolosa perché piena di curve e costeggiata da imponenti alberi che in passato sono stati causa di impatti mortali per i conducenti di auto e moto.