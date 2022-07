Perdono il controllo della moto e si schiantano sotto gli occhi degli amici: morti due fidanzati Hanno perso il controllo della moto davanti agli amici mentre tornavano a casa dopo una serata al ristorante: sono morti così Antonio Carlà e Sara Rollo, di 47 e 43 anni. L’incidente si è verificato nel Salento, sulla strada di San Foca.

Poco prima della mezzanotte di ieri sera, domenica 17 luglio, una coppia ha perso la vita in moto sulle strade di San Foca, nel Salento. Antonio Carlà, 47enne di Lecce, e la sua compagna Sara Rollo stavano tornando a casa in moto dopo una serata trascorsa presso la marina di Meledugno quando, per cause ancora da accertare, hanno perso il controllo del veicolo schiantandosi contro il cordolo della pista ciclabile e cadendo a diversi metri di distanza dal mezzo. Ad assistere alla terribile scena, gli amici con i quali i due avevano cenato.

Sarebbero stati proprio loro, secondo quanto reso noto dalle forze dell'ordine, ad allertare i soccorsi e ad assistere la coppia sul luogo dello schianto. I sanitari del 118 hanno raggiunto in breve tempo la strada teatro della tragedia. Con loro anche carabinieri e polizia locale. Nonostante gli sforzi dei medici, per Antonio Carlà e Sara Rollo non vi è stato purtroppo nulla da fare.

Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. I due 40enni potrebbero aver perso il controllo del veicolo a causa di un momento di distrazione risultato fatale. Lo schianto contro il cordolo della pista ciclabile ha poi provocato lo sbandamento del veicolo. Carlà e Rollo sono stati sbalzati a 500 metri di distanza dalla motocicletta e l'impatto con l'asfalto è stato mortale. Secondo quanto reso noto, il veicolo è stato quasi completamente distrutto.

Gli amici della coppia deceduta sono stati affidati alle cure dei sanitari. Sconvolti, sono stati portati in pronto soccorso per alcuni accertamenti. Le forze dell'ordine invece hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza dell'area e i rilievi per accertare le dinamiche dei fatti. La polizia locale ha liberato la careggiata alcune ore dopo l'incidente. Sono stati tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio sui social network per la coppia.