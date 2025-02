video suggerito

Perde il controllo della moto, 22enne muore sbalzato contro cancello della scuola: dramma a Brindisi Lo spaventoso incidente stradale è costato la vita ala 22enne Matteo Passante. Disarcionato dal mezzo, ha perso il casco ed è andato a sbattere contro la colonna del cancello della scuola. La moto ha proseguito la corsa per decine di metri schiantandosi contro un'auto in sosta.

A cura di Antonio Palma

Un ragazzo di 22 anni, Matteo Passante, è morto tragicamente nelle scorse ore a Brindisi a seguito di uno spaventoso incidente stradale che non gli ha dato scampo. Il dramma nel primo pomeriggio di martedì in via Primo Longobardo, nel quartiere Casale. Per motivi ancora da chiarire, Il giovane ha perso il controllo della sua motocicletta ed è stato sbalzato dal mezzo finendo contro la colonna del cancello dell'istituto scolastico Majorana.

La tragedia attorno alle 14.30 di ieri proprio in corrispondenza dell’ingresso della scuola dove sono accorsi in poco tempo i sanitari del 118. I soccorsi hanno provato a rianimare il giovane ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile. Troppo gravi si sono rivelate le ferite riportate nell'impatto e il 22enne è stato dichiarato morto durante il trasporto in ospedale.

A conferma del violento urto il fatto che la motocicletta abbia proseguito lungo la strada per decine di metri prima di impattare con forza contro un'auto in sosta a bordo strada che è stata vistosamente danneggiata. La dinamica dello spaventoso incidente stradale ricostruita dalla polizia locale di Brindisi anche grazie alla visione di filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Secondo quanto reso noto dal comando della polizia locale, dai filmati sarebbe emerso che il ragazzo ha "perso il controllo della moto" e che il mezzo andava a "notevole velocità". Il giovane, "disarcionato dal mezzo, ha perso il casco" ed è andato a sbattere contro la colonna del cancello carrabile". Intanto la moto, una Yamaha 600, ha "continuato corsa fino a impattare contro un'auto in sosta nei pressi dell'ingresso della Direzione generale della Asl".