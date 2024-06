video suggerito

Per lo Stato era cieco ma lavorava in nero al lido balneare, la finanza gli sequestra 110mila euro A scoprire il finto cieco gli uomini della Guardia di finanza della Tenenza di Tropea, in Calabria, che al termine delle indagini a suo carico gli hanno sequestrato quasi 110 mila euro, Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Per anni ha percepito la pensione d'invalidità come cieco assoluto ma in realtà l'uomo ci vedeva benissimo e lo dimostra il fatto che lavorasse persino in un lido balneare accogliendo i clienti, ovviamente in nero. A scoprire il finto cieco gli uomini della Guardia di finanza della Tenenza di Tropea, in Calabria, che al termine delle indagini a suo carico, gli hanno sequestrato quasi 110 mila euro, proventi dell'assegno di invalidità, contestandogli anche il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.

I militari delle Fiamme Gialle hanno condotto una serie di accertamenti sull'uomo, sotto le direttive della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, scoprendo che i suoi comportamenti quotidiani erano assolutamente incompatibili con una persone cieca. Durante pedinamenti e appostamenti, infatti, il falso cieco è stato notato e fotografato mentre faceva lunghe passeggiate da solo e senza utilizzare alcun ausilio per la deambulazione o per persone cieche.

Nelle sue camminate faceva regolarmente attenzione alle automobili in transito e salutava tutti i concittadini che incontrava riconoscendoli per strada senza problemi anche da distanza e usando persino lo smartphone senza nessun ausilio. Infine l'uomo è stato ripreso dai finanzieri mentre lavorava in nero in uno stabilimento balneare della zona, sistemando ombrelloni e lettini e fornendo assistenza ai turisti.

Dopo aver raccolto il materiale, i militari hanno sottoposto le fotografie e i filmati oggetto dell’attività di osservazione ai medici componenti della Commissione dell’Inps che lo avevano riconosciuto quale “cieco assoluto” e gli stessi operatori hanno confermato l’incompatibilità delle condotte poste in essere con lo stato di invalidità. Infine il gip del Tribunale di Vibo Valentia ha emesso a suo carico un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.