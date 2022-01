Per Ema non c’è necessità di quarta dose di vaccino covid: troppi booster possono ridurre anticorpi Per L’Ema al momento non ci sono prove e dati clinici sulla necessità e utilità della quarta dose di vaccino anti covid per tutti mentre è consigliata per le persone fragili.

A cura di Antonio Palma

Troppe dosi booster di vaccino anti covid somministrate a intervalli di tempo breve potrebbero ridurre gli anticorpi prodotti a ogni somministrazione, a sostenerlo è l'agenzia europea del farmaco Ema durante un breafing sulla strategia di lotta al Covid. "La somministrazione ripetuta di dosi booster del vaccino anti-Covid con intervalli molto brevi potrebbe ridurre il livello di anticorpi che possono essere prodotti ad ogni somministrazione" ha sottolineato infatti Marco Cavaleri, responsabile per i vaccini dell’Agenzia europea del farmaco Ema. "L'Ema non ha ancora analizzato dati sulla cosiddetta quarta dose e al momento non ci sono prove dai dati clinici o empirici sulla necessità e utilità della quarta dose nella popolazione generale e usando gli attuali vaccini" ha sottolineato lo stesso Cavaleri. Del resto anche le varie autorità di regolamentazione a livello mondiale sono d'accordo sul fatto che la somministrazione di più dosi di richiamo a brevi intervalli non sarebbe sostenibile sul lungo periodo.

Ragionevole quarta dose per vulnerabili

Per l'Ema in futuro, se risultasse necessario ri-vaccinare le persone contro il covid -19. una nuova dose sarebbe possibile con la prossima stagione invernale sullo stile di quanto avviene ora per l'influenza stagionale. Al contrario la quarta dose di vaccino anti covid per ora è indicata solo in casi specifici di persone fragili come quelle con sistema immunitario compromesso. "Nelle persone con sistema immunitario gravemente indebolito e che hanno ricevuto già tre dosi, sarebbe ragionevole che le autorità sanitarie prendessero in considerazione la somministrazione di una quarta dose" spiegano dall'Agenzia Europea del farmaco . in generale "C'è bisogno di una strategia a lungo termine sui vaccini necessari per gestire la pandemia covid e questa è una discussione globale in corso tra scienza e politica e necessita della collaborazione tra le varie istituzioni a tutti i livelli" ha ricordato Cavaleri.

Vaccino anti covid sicuro in gravidanza

Al momento comunque in vaccini disponibili restano quelli già in uso anche perché "l'approvazione di altri vaccini con una diversa composizione richiede dati clinici che mostrino una risposta immunitaria superiore a quella generata dai booster attualmente disponibili" ricordano dall'Ema. Gli stessi vaccini che, secondo una revisione degli studi scientifici fatti dall'Agenzia son sicuri anche per le donne in gravidanza. "I vaccini mRna contro il Covid-19 non causano complicazioni durante la gravidanza per le future mamme e i loro bambini" ha confermato infatti la task force dell'Ema per il Covid-19 al termine di una revisione dettagliata di diversi studi che hanno coinvolto circa 65 mila gravidanze in diverse fasi. "La revisione non ha riscontrato alcun segno di un aumento del rischio di complicazioni della gravidanza, aborti spontanei, nascite pretermine o effetti avversi nei bambini non ancora nati dopo la vaccinazione con mRnra Covid-19".