Per anni violenta la nipotina di 11 anni: arrestato 73enne di Pescara

A cura di Davide Falcioni

Un uomo pescarese di 73 anni, condannato per violenza sessuale sulla nipotina di 11 anni, è stato tratto in arresto ieri (lunedì 4 ottobre) dalla squadra mobile di Pescara. Secondo le indagini C.E.A. (queste le iniziali dell'uomo) avrebbe abusato per anni della nipote minorenne.

I fatti risalgono al 2014 e, stando a quanto riferisce la Questura, sono stati commessi tra Napoli, Pescara e Bergamo. Il 73enne è nato e residente nella città costiera abruzzese. Condannato per violenza sessuale aggravata alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, l'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bergamo dopo che la Corte di Cassazione, lo scorso 17 settembre, ha dichiarato irrevocabile la sentenza di condanna. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Vasto dove sconterà la pena.