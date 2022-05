Pensionato 71enne perseguita l’ex fidanzata di 83: a processo per stalking per la quinta volta Protagonista della brutta storia un uomo torinese di 71 anni che ha reso un inferno la vita della sua ex fidanzata, una donna di 83 anni che l’uomo continua a perseguitare da anni.

A cura di Antonio Palma

Quattro processi con quattro condanne e 18 mesi di reclusione scontati ma nemmeno questo sembra aver fermato un pensionato di 71 anni che da anni orami ha reso un inferno la vita della sua ex fidanzata, una donna di 83 anni che l'uomo continua a perseguitare dopo la fine del loro rapporto tanto da essersi meritato anche il quinto processo per stalking. Protagonisti della brutta storia un uomo torinese di 71 anni e una donna 83enne che si sono conosciuti per la prima volta nel 2013 sulla pista da ballo di un locale alla periferia della città. Il pensionato all'epoca era sposato ma la loro storia d'amore lo aveva indotto a lasciare la consorte per iniziare un nuova vota con la nuova donna. Ad un certo punto, però, il loro rapporto finisce ma quanto la donna gli dice che è finita lui non si rassegna e insiste in un corteggiamento pressante che però in poco tempo va oltre i limiti diventando stalking.

Prima telefonate continue, poi appostamenti sotto casa, citofonate nel cuore della notte, infine ingiurie e anche minacce. La pensionata e vedova si era subito rivolta alle forze dell'ordine e al giudice che aveva imposto all'uomo misure restrittive come il divieto di avvicinare la donna. Nel settembre del 2015 però lui le aveva violate ed era stato arrestato per la prima volta. Il tempo di scontare la prima condanna, però, che l'uomo ha ripreso la sua condotta fino ad arrivare a minacciare la donna con frasi del tipo: "Sei stata solo mia, e non sarai mai di un altro. Piuttosto ti ammazzo". Ordini restrittivi, fermi di polizia e condanne però non lo hanno indotto a smettere. La donna è stata costretta cambiare numero almeno una decina di volte e a trasferirsi per un lungo periodo fuori regione ma l'uomo ha sempre trovato il modo di rintracciarla. Nell'ultima condanna del 2017 gli era anche stato pignorato un quinto della pensione come risarcimento ma pochi mesi fa ha ricominciato a perseguitare la ex che lo ha denunciato di nuovo portandolo al suo quinto processo per stalking.