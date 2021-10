Pensionata trova portafoglio con 4mila euro, lo riconsegna e in cambio chiede solo un passaggio a casa Protagonista della storia una anziana donna friulana di 81 anni residente a Muggia, in provincia di Trieste. Il proprietario del portafoglio voleva sdebitarsi ma l’anziana, al di là dei ringraziamenti, non ha accettato nessuna ricompensa, ma ha chiesto solo un passaggio a casa in auto visto il forte temporale che imperversava in zona.

A cura di Antonio Palma

Trovare in strada un portafoglio con oltre 4mila euro in contanti all’interno non è cosa da tutti i giorni ma non lo è nemmeno il comportamento della signora che lo ha trovato che infatti non solo lo ha riconsegnato al legittimo proprietario ma in cambio non ha voluto alcuna ricompensa o meglio ha chiesto solo che fosse riaccompagnata a casa visto che pioveva ed era senza ombrello. Protagonista della storia una anziana donna friulana di 81 anni residente a Muggia, comune costiero all'estremità più settentrionale dell'Istria, in provincia di Trieste.

Proprio tra le strade del comune friulano è avvenuto il ritrovamento del portafoglio colmo di banconote che un passante aveva maldestramente lasciato cadere a terra. A rinvenire il borsello lungo il suo cammino nella mattinata di mercoledì una pensionata del posto che stava camminando in strada e lo ha subito notato. La donna, senza pensarci su due volte e con tanto dovere civico, lo ha raccolto e si è recata immediatamente al locale Commissariato di Polizia consegnando agli agenti il denaro. I poliziotti si sono subito messi alla ricerca del proprietario e, visto che nel portafoglio vi erano diversi documenti di identità, in poco tempo lo hanno rintracciato e contatto avvertendolo dell’accaduto.

La persona ovviamente si è subito recata presso gli uffici del commissariato chiedendo di poter conoscere e ringraziare personalmente la donna che aveva trovato il portafoglio ma a questo punto la nuova sorpresa. L’anziana, al di là dei ringraziamenti, infatti non ha accettato nessuna ricompensa, ma ha chiesto solo un passaggio a casa in auto visto il forte temporale che imperversava in zona.