Pensavano fosse in viaggio, Renato trovato morto mummificato in poltrona: nessuno lo vedeva da mesi L’uomo amava viaggiare e stare lontano per lunghi periodi, per questo sorella e nipote avevano pensato all’ennesimo allontanamento volontario. Renato Monteverde invece era morto da mesi e il suo corpo ormai già mummificato è stato trovato sulla poltrona in un vecchio casolare a Civitanova Alta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di archivio

Da mesi nessuno lo vedeva ma inizialmente nessuno aveva dato peso al fatto visto che amava spesso viaggiare in giro ma quando è scattato l’allarme per lui era ormai troppo tardi: Renato Monteverde è stato trovato morto e il suo corpo era ormai già mummificato sulla poltrona. La terribile scoperta è avvenuta venerdì pomeriggio a Civitanova Alta, in provincia di Macerata, nelle Marche. L’uomo era morto da mesi e probabilmente non si era mai allontanato dal casolare di famiglia ormai fatiscente a Civitanova Alta.

L’uomo di 76 anni non aveva parenti vicini e amava viaggiare e stare lontano per lunghi periodi, per questo sorella e nipote avevano pensato all'ennesimo allontanamento volontario. Renato Monteverde infatti era molto conosciuto nella zona come persona eccentrica e con diversi interessi, fotografo di moda negli anni '60, poi cuoco in giro per il mondo e spesso all'estero e solito cambiare numero di telefono.

I primi dubbi sulla sua sorte sono sorti nel novembre scorso e poi nel periodo natalizio quando i parenti più prossimi hanno provato a cercarlo a distanza ma senza esito, scoprendo che anche in zona nessuno lo aveva visto per lungo tempo. Si è scoperto che l’ultimo ad averci parlato era stato un suo amico d'infanzia che lo aveva incontrato per caso nell’estate scorsa, scambiando con lui qualche chiacchiera.

Renato Monteverde

A questo punto i parenti si sono allarmati e hanno allertato le forze dell'ordine. La macabra scoperta ieri pomeriggio nella casa diroccata di Civitanova dove l’uomo ogni tanto si recava per trascorrere del tempo, anche se inagibile. Nessuno pensava potesse essere effettivamente in quel casolare ma i carabinieri, per non escludere nessuna pista, hanno disposto un sopralluogo nella vecchia casa.

Quando carabinieri e vigili del fuoco sono entrati nello spoglio casolare, purtroppo lo hanno trovato ancora seduto su una poltrona ma il suo corpo era ormai in avanzato stato di decomposizione, quasi mummificato.

Secondo quanto accertato dal medico legale, da un primo esame esterno del corpo, il decesso risalirebbe a 5 o 6 mesi fa, cioè proprio all’estate, e non vi sarebbero segni evidenti di violenza. L’ipotesi è che il 76enne sia stato colpito da un malore improvviso mentre era nell’abitazione e nessuno si sia accorto di lui per tutto questo tempo. La salma comunque è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Civitanova ed è stata disposta l’autopsia sul corpo per chiarire esattamente l’epoca e le cause del decesso.