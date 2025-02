video suggerito

Pedopornografia online, maxi operazione in tutta Italia: arrestate 34 persone, 100 perquisizioni in 56 città Maxi operazione condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla procura di Catania contro la pedopornografia online: 100 perquisizioni in 56 città italiane e 34 arresti. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Almeno 100 perquisizioni in 56 città e 34 arresti. È questo il bilancio della maxi operazione condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla procura di Catania, ribattezzata "Hello", contro lo sfruttamento sessuale dei minori online. Sono stati impegnati oltre 500 operatori in quella che viene considerata una tra le più vaste azioni del genere compiute ad oggi in Italia.

In aggiornamento.