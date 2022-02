Paura a Licata, bimba appena nata ricoverata per crisi d’astinenza da droga Secondo quanto accertato finora, pare che la madre della piccola soffra di tossicodipendenza e questo abbia innescato i problemi della piccola.

A cura di Antonio Palma

Paura a Licata per una neonata che appena venuta al mondo ha mostrato i sintomi da crisi d’astinenza da droga. La bimba, poco dopo il parto, ha accusato gravi sintomi di astinenza da cocaina e cannabinoli e così i medici ne hanno deciso l’immediato trasferimento dall’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, dove si trovava con la mamma, all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il caso nello scorso weekend quando la bimba ha subito complicazioni in seguito al parto che hanno richiesto il trasferimento immediato. Dopo le cure la piccola è stata dichiarata fuori pericolo ma il caso è finito in Procura.

Dall’ospedale infatti hanno subito avviato il protocollo previsto in questi casi e allertato le forze dell’ordine che a loro volta hanno fatto scattare una segnalazione alla procura per i minorenni di Palermo, che ha avviato una indagine. Secondo quanto accertato finora, pare che la madre della piccola soffra di tossicodipendenza e questo abbia innescato la sindrome di astinenza neonatale nella bimba. Vista la situazione è probabile che il Tribunale allontani la piccola e dia l’affidamento temporaneo al direttore sanitario dell’ospedale in attesa degli accertamenti.

Il caso risulta quindi diverso da quanto accaduto più volte nelle ultime settimane a Palermo dove diversi bimbi sono finiti in ospedale per overdose di droga dopo aver ingerito sostanze stupefacenti trovate in giro. L’ultimo caso in ordine di tempo era stato registrato a Palermo soltanto 4 giorni fa quando un bimbo di 18 mesi è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale dei Bambini "Di Cristina" del capoluogo siciliano in overdose da cannabinoidi. Il suo è stato solo l’ultimo di oltre una decina di casi avvenuti negli ultimi mesi in Sicilia, per lo più riguardanti hashish e marijuana.