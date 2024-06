Paura a Brindisi, sparatoria nei pressi di un lido: ferite due persone, bagnanti in fuga

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Paura oggi a Brindisi per decine di bagnanti a causa di una sparatoria verificatasi nei pressi di uno stabilimento balneare, il Risorgimento. Due persone, uno di 43 anni e un altro di 61, sono rimaste ferite e sono state trasferite all'ospedale Perrino, ma non sarebbero in pericolo di vita. Entrambi sarebbero stati colpiti alle gambe. Uno dei due è stato poi dimesso con una prognosi di 30 giorni, l'altro è ricoverato in ortopedia.

La Scientifica, intervenuta sul posto poco dopo l’accaduto, ha delimitato l’area davanti all’ingresso del lido, dove sarebbero state trovate tracce di sangue. Tanta la paura fra i bagnanti, che hanno cominciato a fuggire subito dopo aver udito gli spari. Molti anche i bambini presenti.

La sparatoria sarebbe avvenuta verso le 11, quando il lido in questione era pieno di clienti. Stando a quanto ricostruito finora, gli spari sarebbero partiti da due individui in moto, ma mancano conferme da parte degli investigatori. Non c'è ancora chiarezza sul movente: gli investigatori ipotizzano un litigio per qualche incomprensione sorta in spiaggia tra vicini di ombrellone o un regolamento di conti per vicende pregresse.

Nel pomeriggio, però, tutto è tornato alla normalità. Le indagini in corso coordinate dal pm di turno della Procura di Brindisi, partite dalle testimonianze dei feriti e dalle immagini delle telecamere presenti nella zona, potrebbero consentire di fare luce su quanto successo.