Passanti notano cadavere tra le barche ormeggiate: terribile rinvenimento in centro a Livorno

Terribile rinvenimento nella mattinata di oggi in centro a Livorno, nella zona della Fortezza Nuova. Tra i barchini ormeggiati nel canale è improvvisamente riaffiorato il corpo senza vita di un uomo. La macabra scoperta è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, lunedì 15 dicembre, quando alcuni passanti si sono accorti della presenza del cadavere che galleggiava a pelo d’acqua tra due piccole imbarcazioni all’incrocio tra via degli Scali delle Cantine e piazza Garibaldi.

Si tratta di una zona ben visibile dalla strada ma probabilmente fino a quel momento nessuno aveva fatto caso al corpo fra le barche ormeggiate a banchina. Immediata la richiesta di soccorso ai servizi di emergenza e l’arrivo sul posto delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. L’allerta intorno alle 11 quando sul luogo dei fatti sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia di Stato, i volontari della Croce rossa italiana, il medico e l'infermiere del 118 sull'automedica dell'Asl Toscana nord ovest e i vigili del fuoco.

Il corpo è stato poi recuperato dai pompieri della sezione nautica, giunti appositamente sul luogo del rinvenimento, ma i sanitari hanno solo potuto accertarne il decesso. Ancora da accertare l’identità della vittima che pare non avesse addosso documenti o altro per l’identificazione. Sulla dinamica dei fatti stano indagando gli investigatori della squadra mobile della questura di Livorno. Gli agenti stanno cercando di dare un nome all’uomo ma sono anche alla ricerca di eventuali testimoni e telecamere che potrebbero aver ripreso il momento in cui l’uomo è finito in acqua. Al momento tutte le ipotesi sono aperte, dal malore improvviso all’incidente. Informato anche il pm di turno della procura di Livorno che potrebbe disporre l’autopsia per chiarite le esatte cause di morte dell’uomo.