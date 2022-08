Partono per Cracovia (Polonia) ma si ritrovano a Craiova (Romania): la disavventura di Massimo e Paola La disavventura di una coppia italiana. Un errore nella destinazione che, però, li ha portati a scoprire un’altra Nazione e a ricevere un’accoglienza calorosa.

A cura di Biagio Chiariello

Hanno preso una aereo da Bologna convinti di andare Cracovia, in Polonia, ma Massimo e Paola si sono ritrovati a Craiova, in Romania, a circa mille chilometri di distanza.

Un errore nella destinazione che, tuttavia, non sembra aver condizionato negativamente la loro vacanza. Anzi.

Come si legge nel post condiviso dall'account Facebook dell'Aeroportul International Craiova, la coppia ha avuto la "fortuna" di arrivare nella regione della Bania, dove lo staff li ha subito contattati per rendere indimenticabile la loro esperienza in Romania.

"Benvenuto a Cracoia, ah…Craiova – si legge nel biglietto che la squadra dell'aeroporto internazionale di Craiova lascia ai due turisti -. Ci auguriamo che questo incidente si sia trasformato in un'esperienza indimenticabile e che la prossima volta comprerai un biglietto diretto per Craiova".

Nello stesso post viene fatto riferimento alle parole di Paola che ha sottolineato come la vacanza stia andando "molto bene" e che insieme a Massimo stanno scoprendo un Paese "bellissimo". Poi ha aggiunto: "Siamo stati fortunati ad essere arrivati qui nella vostra bella Romani che stiamo scoprendo piano piano".

Paola ha poi spiegato che la colpa di questo comunque piacevole disguido è stata di una nota agenzia di viaggi di Firenze. Sarebbero dovuti andare a Cracovia, dove li aspettavano degli amici. Invece si sono ritrovati a Craiova. Un errore chiaramente dovuta alla somiglianza dei nomi delle due città.

La coppia inizialmente pensava che quello fosse il nome della città scritto in polacco. Ma non era così. Purtroppo anche il trasferimento in Polonia dalla Romania non è stato possibile. Alla fine, però, l' errore nella destinazione ha portati a scoprire un'altra Nazione e a ricevere un'accoglienza calorosa.