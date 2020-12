Papa Francesco compie 84 anni, auguri di buon compleanno a Bergoglio

Papa Francesco festeggia oggi 84 anni di età. Il Pontefice, nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936 da emigranti piemontesi, come sempre festeggerà il compleanno in Vaticano circondato dai suoi collaboratori più stretti tra celebrazioni liturgiche ed appuntamenti in calendario. Per lui tantissimi i messaggi di auguri da parte di di enti, istituzioni e persone comuni.