Nella mattinata di oggi 30 gennaio 2021, i residenti di Bari si sono stretti attorno alla famiglia del bimbo di 9 anni che lo scorso 25 gennaio è stato trovato impiccato nella sua cameretta, nella casa di San Girolamo in cui viveva con la madre e la sorella. Al funerale hanno partecipato amici, parenti, residenti del quartiere in cui il bimbo è cresciuto, i compagni di classe e i colleghi dei genitori medici al Policlinico, devastati dalla perdita.

I bambini che hanno partecipato al funerale hanno liberato al termine della funzione decine di palloncini bianchi. Durante l'omelia il vescovo ha invitato tutti a "restare umani" e far sentire la propria vicinanza alla famiglia di Pietro. Sono rimasti in silenzio i genitori di Pietro insieme alla sorella maggiore di 14 anni. Per lunghi minuti, i tre si sono rivolti in preghiera verso la piccola bara bianca.

La vicenda e il caso di Antonella

Il bimbo era stato trovato impiccato nella sua stanzetta e le modalità del decesso avevano fatto pensare alla storia della piccola Antonella Sicomero, morta a 10 anni mentre registrava il video di una "sfida" pericolosa. Sono stati sequestrati i dispositivi elettronici presenti in casa per effettuare delle indagini e capire se la tragedia che ha investito la famiglia di Bari sia ricollegabile allo stesso video che potrebbe aver condannato a morte la piccola Antonella. Il bambino non disponeva di suoi cellulari personali e usava quello della madre per caricare dei video su Youtube di tanto in tanto.

Il suo caso, secondo gli inquirenti, potrebbe essere legato a un terribile "gesto di emulazione". La storia di Antonella aveva molto colpito il bambino che ne aveva sentito parlare anche a casa dai genitori. Pietro, secondo quanto ricostruito, sarebbe sgattaiolato nella sua cameretta senza farsi vedere con in mano una cordicella da mettere al collo, una di quelle che si usano per i pass dei congressi.