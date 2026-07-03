Palio di Siena 2026, vince la contrada dell’Aquila dopo 34 anni: trionfa Tittia in sella a Diodoro

A 34 anni di distanza dall’ultimo trionfo., la contrada dell’Aquila vince il Palio di Siena 2026 grazie all’accoppiata Giovanni Atzeni, detto Tittia, in sella al cavallo Diodoro.

A vincere il Palio di Siena 2026 è la contrada dell'Aquila che si aggiudica il drappellone a 34 anni di distanza dall'ultimo trionfo grazie all'accoppiata Giovanni Atzeni, detto Tittia, in sella al cavallo Diodoro che avevano trionfato anche lo scorso anno ma per la contrada dell'Oca. Una vittoria attesa per decenni dai contradaioli che nella serata di venerdì 3 luglio si sono riversati sul tufo di Piazza del Campo e hanno raggiunto cavallo e fantino toccandoli, ringraziandoli e portando in trionfo Tittia.

"Grazie per quello che hai fatto per noi", gli hanno urlato i contradaioli mentre portavano il fantino in trionfo in spalla tra l'emozione generale. Una vittoria che mancava da oltre tre decenni e che avevano fatto della contrada dell'Aquila la "nonna", cioè quella che da più tempo non vinceva Pali. L’ultima vittoria dell’Aquila risaliva al 3 luglio 1992, con il fantino Andrea Degortes detto Aceto e il cavallo Galleggiante. Una vittoria impreziosita da un palio dedicato alla Madonna di Provenzano, che si è disputato oggi dopo il rinvio deciso ieri a causa del maltempo, e molto combattuto e non facile in cui i cavalli sono stati fatti uscire per ben quattro volte prima di dare il via dopo alla corsa un ‘attesa di mezz'ora.

"Ringrazio l'Aquila che mi ha sempre aspettato in questi anni. E' stata una corsa speciale, con Diodoro che è un grande cavallo. E' un cavallo della mia scuderia, è con me tutti i giorni e quindi avevo una grande sicurezza. Si è chiuso un cerchio, io un Palio così non l'ho mai vinto" ha dichiarato a caldo il fantino Tittia che oggi è alla sua dodicesima vittoria al Palio di Siena dopo aver sfiorato in un momento anche la collisione riuscendo però a non cadere. "Quando hanno assegnato Diodoro all'Aquila mi sono commosso, ce l'abbiamo fatta tutti insieme" ha detto invece Leonardo Bianciardi, barbaresco dell'Aquila e uomo addetto alla cura di Diodoro.

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Esulta anche il Sindaco de L'Aquila: "Una vittoria storica attesa da oltre trent’anni: l’Aquila trionfa al Palio di Siena! Una notizia che ci riempie d’orgoglio: la nobile contrada è legata alla nostra città da un patto di amicizia. Un legame antico testimoniato anche dallo stemma in pietra del Comune dell’Aquila presente sopra la porta della contrada. Oggi un pezzo dell’identità aquilana ha vinto in piazza del Campo, rendendo questa giornata di festa un bel momento anche per noi".