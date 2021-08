Palermo, trovato morto sdraiato su un divano abbandonato in strada Il corpo di un uomo residente nella provincia palermitana è stato ritrovato questa mattina nel rione Brancaccio a Palermo. Era riverso su un divano abbandonato in strada. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri: da un primo esame del medico legale non sono stati evidenziati segni di violenza sul corpo.

A cura di Chiara Ammendola

immagine di repertorio

Il corpo ormai senza vita giaceva su un divano abbandonato in strada, nei pressi del rione Brancaccio a Palermo. A notarlo alcuni passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi: la vittima è stata identificata poco dopo come il 49enne Sergio Campanella. Sulla sua morte stanno ora indagando i carabinieri che hanno transennato la zona e iniziato i rilievi.

Il cadavere ritrovate nel rione Brancaccio a Palermo

Il ritrovamento del corpo del 49enne è avvenuto questa mattina in via Conte Federico, una strada laterale del rione Brancaccio che costeggia l'autostrada Palermo Catania. La vittima, originaria di Misilmeri, nel Palermitano, è stata trovata sdraiata in un divano abbandonato per strada. Stando a quanto ricostruito finora dai carabinieri intervenuti sul posto la sua auto sarebbe stata trovata poco distante in via Giovanni Di Stefano, non lontana dal luogo dove è stato ritrovato il cadavere: l'avrebbe usata per raggiungere proprio quella zona.

Disposta l'autopsia per chiarire i motivi del decesso: sul corpo nessun segno di violenza

Quando i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Nel luogo del ritrovamento è arrivato il medico legale e il Pm di turno che ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. Al momento stando a una prima analisi effettuata sul posto dal medico, non sono stati accertati evidenti segni di violenza. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

(Notizia in aggiornamento)