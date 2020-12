Aveva fatto i regali di Natale comprando nel negozio Gucci in via Libertà a Palermo. Appena uscito dal negozio è stato aggredito e rapinato. Protagonista della disavventura è un ragazzo di 23 anni. I fatti sono avvenuti ieri 22 martedì dicembre, intorno alle 19.30, nei pressi del negozio di lusso all’incrocio con via Enrico Parisi. Dopo una breve colluttazione, durante la quale la vittima sarebbe stata colpita anche con un pugno in faccia, il bandito è riuscito a strappargli dalle mani una pochette dentro la quale c’erano oltre 25 mila euro.

Secondo una prima ricostruzione dei media locali, il giovane si era recato nella boutique insieme ad alcune amiche, acquistando borse e accessori da regalare in vista del Natale. Al momento di pagare avrebbe estratto di tasca un rotolo di banconote. Un dettaglio che sicuramente non deve essere sfuggito a qualcuno che si trovava fuori dal negozio e che avrebbe visto la scena dalla vetrina. Il 23enne e le amiche, dopo aver terminato le compere, sono usciti per raggiungere probabilmente la loro auto e tornare a casa. Proprio in quel momento il ragazzo è stato avvicinato da un uomo che ha provato a scippargli la pochette. Inutile il tentativo della vittima di reagire e opporsi alla rapina. Il ladro si è immediatamente dileguato. Dopo l’accaduto sono intervenute le volanti di polizia che hanno avviato le indagini e le ricerche in zona.

Non è la prima che lo store di Gucci in Via Libertà è in qualche modo preso di mira da malviventi. Era già successo nell'ottobre del 2017 quando un gruppo di delinquenti aveva forzato la porta d'ingresso e rubato 50 capi, tra borse e portafogli, per un valore complessivo di circa 100 mila euro.