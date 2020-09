Non ce l’ha fatta Cesare Roccoli, 88 anni, oboista ed ex docente al Conservatorio. L'anziano, che era stato ricoverato lo scorso 8 settembre all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, è deceduto a causa delle ferite riportate nell'incidente che lo ha visto coinvolto in via Messina Marine, in prossimità dell’incrocio con via Saetta, non distante dalla sua abitazione. Il musicista sta andando allo Stand Florio, dove un gruppo di amici lo attendeva in occasione della proiezione del film “Amarcord” di Fellini, racconta la figlia Paola "Era sulle strisce pedonali, quel tratto l’avrà percorso migliaia di volte. Chi l’ha investito non può non essersi accorto di averlo travolto – prosegue la donna – è stato scaraventato sull’asfalto per il forte impatto”.

L'incidente

Roccoli sarebbe stato travolto da un uomo su una bici elettrica. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale sulla scorta di alcune testimonianze, il ciclista si sarebbe dato alla fuga senza prestare soccorso. Ora rischia un’accusa per “omicidio stradale con l’aggravante della fuga e omissione di soccorso”. Sono in corso le indagini della polizia municipale. Fra le prime ipotesi la possibilità che l’88enne sia inciampato mentre camminava e investito successivamente dal mezzo che sopraggiungeva.

Chi era Cesare Roccoli

In pensione ormai da tanti anni, Cesare Roccoli era stato un oboista che ha fatto parte dell’orchestra Sinfonica siciliana e del Teatro Massimo di Palermo. Originario di Sant’Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, abitava a pochi passi dal luogo in cui è avvenuto l’incidente che gli è costato la vita.