Palermo, inverte nome e cognome sul biglietto della nave, arrestato: doveva scontare 4 anni di carcere

A cura di Gabriella Mazzeo

Al momento della prenotazione del biglietto aveva invertito nome e cognome per salire sulla nave e sbarcare a Palermo nonostante fosse ricercato per una condanna definitiva risalente a ottobre 2020. Un uomo di 30 anni, Aymen Ammar, era salito su un'imbarcazione della Grimaldi partita da Tunisi. Durante i controlli fatti agli sbarchi, gli agenti della polizia di frontiera marittima si sono accorti che il passeggero aveva invertito l'ordine di nome e cognome sul biglietto e che i dati forniti non combaciavano con quelli dei documenti.

Dai successivi accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine, è emesso che l'uomo era stato condannato nell'ottobre del 2020 a 4 anni di carcere per spaccio, rapina e furto. Secondo quanto reso noto, il 30enne è stato arrestato al suo arrivo in esecuzione di un provvedimento emesso oltre tre anni fa dall'Ufficio esecuzione penali presso la Procura di Ancona.

