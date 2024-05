video suggerito

Palermo, Giulia Duro scomparsa nel nulla. Lo zio: “Ha problemi psicologici, ha bisogno di medicine” Ore d’ansia per la famiglia della 19enne Giulia Duro, della quale da ieri mattina, 27 maggio, non si hanno notizie. La giovane soffrirebbe di epilessia e ha necessità di assumere alcuni farmaci durante la giornata. L’appello dello zio su Facebook: “Se è stata una bravata giovanile è ora di finirla”. La ragazza è stata vista l’ultima volta nella zona della stazione a Palermo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Duro

Si chiama Giulia Duro e ha 19 anni, la ragazza di cui non si hanno più notizie dalla mattinata di ieri, lunedì 27 maggio, a Palermo. La giovane, figlia di un volontario dei Servizi per la Protezione civile e il sociale, avrebbe alcuni problemi di salute e la famiglia immediatamente dopo aver appreso della scomparsa ha presentato denuncia alle forze dell'ordine.

Era già capitato qualche settimana fa, ma l'allontanamento era durato soltanto poche ore. Giulia è stata vista l'ultima volta nella zona Oreto-Stazione e da allora non si avrebbero più notizie di lei.

La giovane soffrirebbe di epilessia e ha necessità di assumere alcuni farmaci durante la giornata, anche per questo sono già numerosi gli appelli sui social.

Questo il messaggio su Facebook dello zio: “Chiedo a tutti i miei amici di condividere e divulgare questa foto: è mia nipote, si chiama Giulia Duro. Si è allontanata da questa mattina intorno alle 9 e non si hanno notizie. Dalla zona Oreto di Palermo. Il telefono è spento. Stiamo facendo denuncia di scomparsa. La ragazzina di 19 anni soffre di leggera epilessia sotto farmaci…”.

Giulia Duro

In un altro post, lo zio aggiunge: “Mi rivolgo a chi possa avere preso mia nipote. Perché Giulia da sola tutto questo non lo avrebbe minimamente pensato. Giulia è una ragazza fragile, non capisce il bene dal male”. E ancora: "Riportatela a casa. Lasciatela vicino una caserma dei carabinieri e andatevene.Se è stata una bravata giovanile è ora di finirla", scrive in un altro post. "Non si esclude sia stata portata fuori" aggiunge sempre su Facebook.

Anche il gruppo Servizi per la Protezione civile e il sociale SPCS si è attivato per contribuire alle ricerche: “Facciamo ricorso al vostro aiuto. Da quasi 24h Giulia Duro, figlia di un nostro volontario, è scomparsa. Giulia ha 19 anni, ha bisogno di assumere farmaci e soffre di epilessia. Vi chiediamo di aiutarci, Giulia è una ragazza sensibile e timida. Se dovesse vederla avvisate subito le forse dell’ordine, già allertate con regolare denuncia. Giulia è alta circa 1.66, indossava scarpe da ginnastica nere, pantalone della tuta con strisce bianche laterali e una maglietta bianca”.

Giulia Duro

Giulia Duro al momento della scomparsa indossava una tshirt bianca a maniche corte con la scritta Kappa e pantaloni di tuta di colore nero con strisce bianche, bottoni laterali, anch'essi della Kappa, ai piedi un paio di scarpe da tennis Puma nere. La 19enne è alta 1,66, pesa 55 chili, carnagione chiara e capelli neri all'altezza delle spalle. Indossa gli occhiali da vista.