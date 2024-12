video suggerito

Palermo, donna partorisce in strada: madre e figlio trovati in un cantiere avvolti in una coperta Una giovane donna di origine sudamericana ha partorito il figlioletto in una strada di Palermo: i due sono stati poi trovati in un cantiere edile.

A cura di Davide Falcioni

immagine di repertorio

Erano avvolti in una coperta lurida, nel bel mezzo di un cantiere edile, unico riparo trovato per proteggersi dal freddo di dicembre: protagonisti della scena – che per molti versi potrebbe rievocare un presepe contemporaneo – una giovane donna sudamericana e il figlio che aveva appena partorito, e che aveva ancora il cordone ombelicale attaccato.

La donna, senza dimora, aveva appena partorito in strada; lei e il bambino appena nato sono stati tratti in salvo dagli agenti di polizia dell'Upgsp e del Commissariato Oreto-Stazione, intervenuti nella serata di ieri nei pressi dell'incrocio tra via Michele Cipolla e via Gaspare Mignosi dopo che dei passanti avevano segnalato al 112 la presenza di una donna con in braccio un neonato che urlava.

Gli agenti hanno appurato che la giovane mamma avesse verosimilmente partorito per strada e, subito dopo aver dato alla luce il figlio, si fosse allontanata con il bambino ancora sporco di sangue e piangente, in direzione di via Mignosi. Gli agenti, notata una vistosa chiazza di sangue, dopo aver richiesto l'immediato intervento sul posto di personale sanitario, hanno iniziato le ricerche in zona per individuare sia la donna che il neonato, entrambi trovati poi nei pressi di un cantiere.

Il bimbo appena nato era ancora legato alla madre dal cordone ombelicale. La donna, da accertamenti successivi risultata essere senza fissa dimora, è stata soccorsa nell'immediato e trasportata in ospedale per le cure del caso. Le condizioni del bambino sarebbero apparse buone.