in foto: Immagine di repertorio.

Attimi di apprensione a Palermo dove un'auto con una donna e suo figlio a bordo è caduta dal viadotto all’altezza dello svincolo di Buonfornello sull'autostrada Palermo-Catania all’altezza della diramazione per Messina. La donna, di cui non è stata resa nota l'identità, è in gravissime condizioni. Prima di essere trasportata in ospedale in elisoccorso, dove è arrivata in codice rosso, ha detto che con lei c'era il figlio, ma quest'ultimo al momento non è stato ancora trovato. Stando alle prime informazioni disponibili, diffuse dalla stampa locale, la donna viaggiava su una Fiat Panda che è precipitata da un’altezza di 25 metri. Stanno intervenendo i sanitari del 118, i vigili del fuoco, gli uomini della protezione civile quelli dell’Anas e la polizia stradale. Indagini sono in corso per cercare di ricostruire quanto successo e soprattutto per ritrovare il figlio.

In aggiornamento.