Palermo, Antonietta scomparsa da 7 giorni. La madre: “Temiamo abbia conosciuto qualcuno online” Antonietta Viscuso è scomparsa da Bagheria, nel Palermitano, il 15 luglio scorso. La ragazza soffre di problemi psichici e assume psicofarmaci. Secondo quanto dichiarato dalla madre a Fanpage.it, potrebbe aver raggiunto qualcuno incontrato online. Con sé ha un borsone contenente alcuni vestiti. Chiunque abbia sue notizie può contattare i Carabinieri di Bagheria o la madre della ragazza al numero 353 3641595.

Antonietta Viscuso è scomparsa da Bagheria, in Sicilia, il 15 luglio scorso. La ragazza di 23 anni si trovava in casa con la famiglia quando si è affacciata sul pianerottolo per recuperare alcune buste della spesa portate dalla madre con la quale vive. "Mia figlia ha problemi psichici – ha spiegato a Fanpage.it la donna -. Prende regolarmente dei farmaci e soffre di diverse patologie. Più volte ha tentato di allontanarsi facendo perdere le sue tracce: due mesi fa è scomparsa per 24 ore ed è stata poi ritrovata".

La 23enne, secondo quanto spiegato dalla madre, era solita intrattenere conversazioni con persone conosciute online. "Penso sia scappata per raggiungere qualcuno con il quale parlava su internet, forse un ragazzo. Quest'ipotesi mi preoccupa molto perché potrebbe essere nelle mani di qualcuno con cattive intenzioni. Il giorno della sua scomparsa le avevo chiesto di aiutarmi a portare dentro le buste della spesa. Mi trovavo in un'altra stanza quando l'ho chiamata e lei non ha risposto. Antonietta era già fuggita approfittando di un mio momento di distrazione". La 23enne avrebbe con sé un borsone contenente i suoi vestiti. "Dalla sua camera manca quasi tutto – spiega la madre -. Questo per noi è il segno che possa essersi allontanata per raggiungere qualcuno che non conosciamo. Sapevo che era solita cercare contatti con sconosciuti online tanto che a un certo punto avevo iniziato a controllare le sue conversazioni per evitare che le succedessero cose brutte. Lei però cancellava le chat. Dopo la sua scomparsa non sono riuscita a risalire a qualcuno in particolare che possa averla indotta a fuggire. Ho consegnato tutti i dispositivi ai carabinieri che hanno iniziato ad effettuare i primi controlli".

Antonietta viveva a Bagheria con una famiglia numerosa. Ha una sorella gemella e, a parte i familiari e le persone incontrate online, non aveva contatti con il mondo esterno. Secondo quanto raccontato dalla madre, la 23enne non aveva amici con i quali uscire. "Aveva blandi contatti con alcuni ex compagni di classe, ma non erano persone con le quali usciva. Il suo mondo era più interno alla famiglia e io cercavo di darle i suoi spazi commissionandole ordinarie compere in paese. Sapevo che voleva la sua indipendenza e io cercavo di essere di supporto per quanto potevo". La ragazza era stata in cura con uno psichiatra che le aveva prescritto alcuni farmaci. Aveva però interrotto le sedute fino a due mesi fa, quando la sua scomparsa si era risolta con un ritrovamento dopo 24 ore. "Avevamo deciso di farle riprendere gli icontri con un nuovo psichiatra, perché quella di prima era andata in pensione. Non c'è stato il tempo però perché sette giorni fa è scappata di nuovo" ha raccontato la madre a Fanpage.it.

Chiunque abbia notizie di Antonietta (in foto) può contattare la redazione di Fanpage.it, i Carabinieri di Bagheria lo madre della ragazza al numero 353 3641595.