Padova, ventunenne ubriaco travolge e uccide una donna: arrestato per omicidio stradale Nella prima mattinata di oggi un giovane di ventuno anni ha travolto e ucciso una donna di 68 anni. Il ragazzo è poi risultato positivo alle due prove dell’alcoltest ed è stato arrestato per omicidio stradale in stato d’ebbrezza. La donna, pensionata, era a piedi quando è stata travolta dall’automobile del giovane.

A cura di Tommaso Coluzzi

Un ragazzo di ventuno anni ha investito e ucciso una donna questa mattina, a Padova. La vittima si chiamava Anna Maria Stillitano, pensionata di 68 anni che alle prime luci dell'alba è stata travolta dall'automobile del giovane ed è morta poco dopo l'incidente. Il ventunenne è stato sottoposto all'alcoltest dagli agenti della polizia stradale che sono immediatamente intervenuti sul posto, ed è risultato positivo a entrambe le prove. Quanto fosse il livello registrato non è dato saperlo, ma comunque era superiore al limite di 0,5 grammi per litro. Il ragazzo, infatti, è stato arrestato su disposizione del pubblico ministero di turno.

Sono le 7 circa a Padova, tra via Bembo e il lungargine Ziani – come riporta il Corriere del Veneto – quando il Suv del giovane travolge la donna, originaria di Isola di Capo Rizzuto a Crotone e residente nella città veneta. La pensionata si trovava a piedi per strada, forse per fare una passeggiata, e dopo l'urto è stata sbalzata sull'erba che si trova al lato della carreggiata. I danni subiti hanno fatto sì che morisse di lì a poco. In ogni caso prima dell'intervento tempestivo dei paramedici che sono arrivati con l'ambulanza, senza riuscire a salvarle la vita.

Secondo quanto si apprende non ci sarebbero testimoni, anche per l'orario in cui è avvenuto. Ma gli agenti sono già al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e cercare di capire cosa sia successo. Intanto il giovane è scattato, appunto, l'arresto disposto dal pm per omicidio stradale commesso in stato d'ebbrezza – visto il doppio risultato positivo all'alcoltest – come previsto dalla legge.