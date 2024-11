video suggerito

Padova, studente precipita dall'ultimo piano dell'università di Psicologia: morto sul colpo, aveva 22 anni Il dramma stamattina allo studentato Esu del Piovego a Padova. All'arrivo del 118 per il giovane, che risiedeva negli appartamenti della cittadella universitaria, non c'era più nulla da fare.

A cura di Biagio Chiariello

L'edificio che ospita la facoltà di Psicologia a Padova

Tragedia a Padova: uno studente è morto questa mattina, 12 novembre, dopo essere caduto dal terzo piano – l'ultimo – della Residenza ESU (Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario) Nord Piovego, l’edificio che ospita la facoltà di Psicologia, in via Venezia. L'allarme è stato dato intorno alle 8.

Il giovane è deceduto sul colpo. Aveva 22 anni ed era iscritto alla facoltà di Scienze naturali. Era originario del centro Italia (nato in Umbria) ed era un grande appassionato di matematica

La struttura, situata all'interno della cittadella universitaria, comprende anche appartamenti per studenti, e il ragazzo risiedeva in uno di questi. Sul luogo sono presenti gli agenti della Questura, impegnati a chiarire le circostanze dell’accaduto. La zona è stata transennata per permettere agli agenti della polizia di Stato di svolgere le consuete indagini.

Non è dato sapere cosa sia capitato negli istanti che hanno preceduto la caduta mortale, ma l'ipotesi principale avanzata dagli inquirenti è che si tratti di un gesto autolesivo. Al momento dell'accaduto, nell'atrio della facoltà erano presenti diversi studenti in attesa delle lezioni del mattino.

IN AGGIORNAMENTO