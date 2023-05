Padova, eseguito il primo trapianto di cuore da donatore morto da oltre 20 minuti . Fino ad oggi nessuno era riuscito a trapiantare un cuore oltre i 20′ dalla morte cardiaca imposta dalla legislazione, e il prelievo era effettuato solo per morte celebrale, con il cuore ancora in attività.

A cura di Davide Falcioni

I medici dell'ospedale di Padova hanno eseguito un trapianto di cuore prelevando l'organo da un paziente deceduto da venti minuti: in passato era accaduto che fossero stati eseguiti trapianti con cuore ‘"fermo" da pochi minuti. Fino ad oggi nessuno era riuscito a trapiantare un cuore oltre i 20' dalla morte cardiaca imposta dalla legislazione, e il prelievo era effettuato solo per morte celebrale, con il cuore ancora in attività.

"Per primi al mondo – ha commentato Gino Gerosa, direttore della cardiochirurgia padovana – abbiamo dimostrato che si può utilizzare per un trapianto cardiaco un cuore che ha cessato ogni attività elettrica da 20 minuti". Il donatore era un uomo colpito da "morte cardiaca", con contestuali, irreversibili danni cerebrali, da rendere vano ogni accanimento terapeutico.

La legge impone l'osservazione per 20 minuti della residua attività del cervello, fino al suo spegnimento, prima di procedere con l'espianto del cuore. "Per primi al mondo – ha detto Gerosa – abbiamo dimostrato che si può utilizzare per un trapianto un cuore che ha cessato ogni attività da 20 minuti". "Ancora una volta è la sanità del Veneto a varcare una nuova frontiera della medicina – sono le parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia – Da oggi la cardiochirurgia non sarà più come prima, perché si apre una prospettiva che può ridare speranza a tanti malati che attendono un trapianto di cuore. Lo dobbiamo, con gratitudine, all’intera Azienda Ospedale Università di Padova, al professor Gino Gerosa e alla sua equipe e al dott. Paolo Zanatta, direttore dell’Anestesia e Rianimazione del Ca’ Foncello, che ha eseguito il prelievo dell’organo. Straordinari professionisti, ai quali vanno i nostri orgogliosi complimenti".