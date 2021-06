Era diventata talmente violenta e minacciosa nei confronti del marito e della figlia che è stato necessario un intervento delle forze dell'ordine: protagonista una donna padovana di 52 anni che è stata allontanata dalla casa di famiglia dopo un'inchiesta condotta dalla Squadra Mobile di Padova. Le indagini hanno avuto inizio lo scorso aprile, quando una pattuglia era stata chiamata a intervenire in una abitazione in città per un violento conflitto che vedeva contrapporsi padre e figlia da un lato e la madre dall'altro. Le indagini dirette a tutelare prima di tutto la ragazzina minorenne, hanno effettivamente dimostrato che vi sono stati comportamenti violenti da parte della donna, arrivata a minacciare i propri congiunti con coltelli, forbici e un martello.

Stando a quanto emerso dagli approfondimenti svolti la donna sarebbe arrivata a minacciare di morte sia la ragazzina che il marito. L'uomo e la figlia hanno raccontato inoltre che la 52enne avrebbe dilapidato l'intero patrimonio famigliare, tanto che la situazione economica della famiglia risulta tutt'oggi estremamente precaria. Le testimonianze delle due vittime sono confluite in una informativa depositata in procura: dopo averle attentamente valutate il pubblico ministero ha chiesto e ottenuto dal gip l'allontanamento della donna dal resto della famiglia; la ragazzina è stata affidata si servizi sociali.