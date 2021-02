Un attimo di distrazione mentre stava chiudendo la porta di casa prima di uscire con la sua bimba di 16 mesi. Alla piccola è bastato qualche secondo per sfuggire al controllo della mamma e salire goffamente lungo la ringhiera delle scale. La bimba di pochi mesi, però, è precipitata di sotto, facendo uno spaventoso volo da un'altezza di 4 metri. La piccola ha poco più di un anno e a causa della caduta è ora in condizioni di salute critiche ricoverata in ospedale. L'incidente si è verificato in un condominio di via Perosi a Padova, intorno alle 9 della mattinata di oggi 2 febbraio 2021.

Sul posto sono accorsi subito i carabinieri e il soccorso medico del 118 per gli interventi salvavita. La bimba è caduta dopo essersi arrampicata in un momento di distrazione della madre, impegnata con la serratura della porta di casa. La donna, accortasi subito dell'incidente che si era verificato, è corsa in strada a chiamare aiuto per salvare la sua bambina. Sono intervenuti i titolari di un negozio di condizionatori che hanno subito chiamato i soccorsi.

La bimba è stata caricata in ambulanza in uno stato di semi-incoscienza, ma ancora viva. Al momento si trova in ospedale in codice rosso a Padova. Le condizioni, seppure gravi fin da subito, non preoccupano al momento i medici, che comunque si dichiarano ottimisti per quanto riguarda il suo bollettino medico. Mantengono la prognosi riservata e hanno fatto degli accertamenti per valutare se ci siano stati o meno danni cerebrali, ma ritengono che per lei siano decisive le prossime 24 ore e che possa uscire dall'ospedale se, in quest'arco temporale, le sue condizioni dovessero rimanere stabili e tendere a un miglioramento. La bimba è figlia unica e i suoi genitori, cinesi in Italia da molti anni, sono attualmente in ospedale accanto alla figlioletta.