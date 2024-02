Orrore in casa, donna sbranata dal suo cane in cortile, il Sindaco: “Animali sono armi” La terribile tragedia si è consumata nel pomeriggio di giovedì 29 febbraio all’esterno di un’abitazione in località Cà Nova a Mercatino Conca, in provincia di Pesaro Urbino. A lanciare l’allarme il marito della signora che però non ha potuto fare nulla per salvare la moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Una donna è stata sbranata dal suo stesso cane oggi mentre era nel cortile di casa sua a Mercatino Conca, in provincia di Pesaro Urbino. La terribile tragedia si è consumata nel pomeriggio di giovedì 29 febbraio all'esterno di un'abitazione in località Cà Nova dove la donna risiedeva con il marito. Il fatto è stato confermato dal sindaco della piccola cittadina nelle Marche. "Un fatto gravissimo sconvolge la nostra piccola comunità. In località Cà Nova una signora è stata aggredita e uccisa dal suo stesso cane" ha fatto sapere il sindaco Omar Lavanna.

A lanciare l'allarme, attorno alle 17:30 di oggi, è stato il marito della signora che non avrebbe assistito alla scena ma avrebbe udito le urla della donna e sarebbe corso senza poter fare nulla per salvare la moglie ma solo allontanare il cane. Sul posto in poco tempo sono accorsi sanitari del 118 e i carabinieri ma per la signora purtroppo non c'è stato nulla da fare. I medici ne hanno dovuto dichiarare il decesso poco dopo.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la donna era fuori dalla porta di casa quando, per motivi tutti da accertare, è stata assalita dall'animale, che l'avrebbe morsa alla testa una volta a terra, provocandone il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili e il personale e i veterinari dell'ASUR per il pronto intervento che hanno sedato il cane e lo hanno portato via. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, la vittima è una donna di 80 anni che sarebbe stata assalita da un cane di razza mista tra un pastore maremmano e altra specie.

Il cane verrà presumibilmente abbattuto ma si cerca ora di ricostruire cosa sia accaduto in quei momenti. "Il fatto è avvenuto mentre è ancora in corso a Piandicastello la seconda ordinanza con cui vengono sottratti complessivamente dieci cani di razza Pitbull al proprietario rivelatosi incapace di gestirli adeguatamente. Non si tratta di destino o coincidenze, certi animali sono potenzialmente un’arma che richiede adeguatezza e senso di responsabilità, non sono un gioco e non si scherza" ha dichiarato il sindaco, aggiungendo: "Grazie ai soccorsi e sincere condoglianze al marito Italo, serva di esperienza a tutti noi".