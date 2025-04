video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 7-13 aprile 2025: Pesci e Scorpione in cima La classifica dei segni più fortunati di questa settimana che va dal 7 al 13 aprile 2025 vede riprendere terreno i segni d'acqua e le emozioni per tutti. Sul podio troviamo Cancro, Scorpione e Pesci.

Arriva la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana, che va dal 7 al 13 aprile 2025. La bella notizia é che Mercurio non sarà più retrogrado, quindi adesso godiamoci un momento di pace, spiritualità, voglia di condividere pensieri e chiacchiere. Venere resta retrograda ma è l'ultima settimana, anche questa è una buona notizia.

Ci sarà anche la Luna piena, domenica 13 aprile, tra Bilancia e Ariete: gli archetipi (mi raccomando, non stereotipi!) Del maschile e del femminile saranno saldi sulle loro posizioni. Un equilibrio ottimale.

12. Sagittario

L'amore lo vedi ancora lontano, inarrivabile e probabilmente non magnifico come avresti sperato, proprio come le prossime vacanze estive! Hai la sensazione che per un po' ti dovrai accontentare. In compenso però questa voglia di startene solo soletto come una tartaruga centenaria nel suo angolino ti farà sentire parti particolarmente saggio. Il fatto che tu non abbia niente da dire non significa certo che tu non abbia niente da pensare. Anzi!

11. Vergine

Sarà bene infiocchettarti la lingua, tenerla attaccata al palato ingoiando un bel cucchiaio di colla vinilica. Insomma, fai qualsiasi cosa pur di non dire davvero quello che pensi o quello che provi che sarà da tenere sotto chiave come i progetti della marina militare USA. Meno si sa di quello che hai tra la testa e il cuore e molto meglio sarà non solo per mantenere intatta l'emotività delle persone che ti stanno intorno, ma anche per non renderti troppo difficile il lavoro di recupero di amicizie e amori, quando i pianeti si toglieranno dal segno dei Pesci.

10. Gemelli

La tua voglia di infilare nel cervello sempre più cose curiose e divertenti e questa settimana dovrà accontentarsi dello scroll di Instagram e TikTok, perché non appena ti avvicini ad un libro con più di 150 pagine ti viene da grattarti. Va bene la leggerezza nelle conversazioni, ma forse esageri un po'. Speriamo proprio che nessuno in ufficio ti dia compiti troppo impegnativi o ti faccia domande particolarmente intelligenti.

9. Capricorno

Non vorrei esagerare con l'ottimismo, mettendoti un po' più su del fondo nella classifica dei segni zodiacali più fortunati, ma direi che in queste settimane ritrovi, se non proprio l'amore, almeno un po' di compassione, amicizia, quella sensazione di appartenenza ad un genere umano che condivide molte cose. Speri proprio che nessun buon amico venga a chiedere un tuo consiglio o anche soltanto un po' di consolazione perché rischi di dire la verità, nient'altro che la verità, completamente senza filtri. Ma per il suo bene, sia chiaro!

8. Bilancia

Ti senti ancora così stremata che avresti bisogno, la mattina, di un extra dose di vitamine direttamente spalmate su pane e burro e marmellata o mescolate allo zabaione. Come i veri campioni! Nonostante il tuo cuoricino si sia effettivamente alleggerito un po', in questa settimana, non ti farai pregare per chiedere aiuto un po' come se gli amici fossero un carro attrezzi e tu una macchina con tutte e quattro le ruote bucate.

7. Ariete

Ti senti decisamente parcheggiato questa settimana, spogliato di tutti i tuoi optional, temporaneamente abbandonato in rimessa per essere restaurato. Tutta quella passione che di solito ti fa scatenare come Britney Spears sul palco, adesso sembra essersi completamente spenta. Al massimo balli con la scopa elettrica in cucina mentre aspiri le briciole. In compenso però, anche se non te ne accorgi, hai una dolcezza da cucchiaino di miele, perfetto per mandare giù qualsiasi pillola amara.

6. Leone

Mi sa che ti sei quasi abituato a questo ritmo un po' reggaeton, molleggiato, rilassato, con zero voglia di metterti in mostra. Le scarpe col tacco quasi quasi non ti salutano più dal tanto che si sentono completamente ignorate da te. Sarà che questo Marte per troppo tempo ti ha fatto sentire molto più a tuo agio in sneakers e rossetto nude anziché, come al solito, addobbata di accessori che attraggono molto l'attenzione. Low profile sarà ancora lo stile di questa settimana. Anche in amore!

5. Acquario

L'amore tu lo dimostri e non certo a parole: fatti su fatti e progetti che iniziano non appena dall'altra parte c'è un sì anche poco convinto. Insomma, Acquario il bello di questa settimana è che non starai con le mani in mano nemmeno mentre dormi. Tu non sogni: pianifichi! Forse le persone intorno non riusciranno a starti dietro dal tanto che sgasi e impenni (metaforicamente parlando) ma ti piace moltissimo essere un trascinatore di folle.

4. Toro

Ti senti finalmente carico ed energico come uno spazzolino da denti elettrico che si tuffa a fare il suo porco dovere più volte al giorno senza aver paura di essere invasivo, invadente, un po' troppo intimo. Tu, sicuro di te, zampettanti come non ti si vedeva da tempo, ti fai sentire e soprattutto ti fai spazio nelle situazioni dove hai voglia di stare. Che ti si inviti oppure no! Difficile riuscire a fare a meno di te.

3. Cancro

Goditi, fino all'ultimo minuto, questo bellissimo equilibrio tra Marte nel tuo segno zodiacale (ancora per poco) e Venere amica. Hai la sensazione che tutto vada perfettamente al suo posto con il minimo sforzo, un po' come succede ai video di immense installazioni realizzate con il domino. Tu devi soltanto dare il calcetto di inizio e tutto il resto lo farà l'universo che ti vuole proprio far sentire carico di ottimismo ed energia più di un pannello solare nel deserto.

2. Scorpione

Tutti questi pianeti a tuo favore, senti decisamente di meritarteli e prometti di non abusarne! Il tuo fascino di bello e dannato, quello che ti piace proprio perché non capisci mai davvero che cosa pensi, in questi giorni verrà sfruttato al 100%, anche per ottenere il pezzo di focaccia più croccante di tutta la teglia, quando la ordini in panetteria. Impossibile che qualcuno voglia sottrarsi ai tuoi baci, abbracci e grandi discorsoni, che quelli non mancano mai.

1. Pesci

Quanto ti piace questa sensazione di amare tutti incondizionatamente e di capire, ancora prima che aprano bocca, tutto quello che tengono stretto nel cuoricino. Sei praticamente una macchina della verità ma non per spifferare cose, al massimo per trovare le parole giuste per consolare. Altro che intelligenza artificiale, tu sei naturale al 100% anzi, mi sento di poterlo dire, quasi quasi sovrannaturale.