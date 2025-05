video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 2-8 giugno 2025: Ariete e Gemelli infuocati Eccoci all'ultima settimana piena di Giove in Gemelli: godiamoci le energie chiacchierone e leggere! Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 2 all'8 giugno 2025 Ariete, Gemelli e Sagittario in formissima: ecco le previsioni astrali segno per segno.

La classifica dei segni più fortunati di questa settimana che va dal 2 all'8 giugno 2025 è l'ultima con Giove nel segno dei Gemelli. Ci siamo divertiti parecchio in questi ultimi 13 mesi con il pianeta del benessere nel segno zodiacale più leggero, divertente e festaiolo di tutti. Adesso Giove si preparerà (il 9 giugno) ad entrare nel segno del Cancro. A metà settimana poi la Venere passerà nel segno del Toro creando subito un certo scompiglio con Plutone. L'amore si farà più morbido e accogliente ma farà subito sentire il suo bisogno di rassicurazione.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco quali sono i segni più fortunati nella prossima settimana, che va dal 2 all'8 giugno 2025 con le previsioni di Ginny segno per segno.

12. Scorpione

Ci mancava soltanto Venere a rendere difficile le cose e ancora più aspro e acido il tuo caratterino, vero Scorpione? Eppure senti che il veleno che sei pronto ad iniettare con i tuoi piccoli morsi, come se fossi una vipera ti rende ancora più affascinante e attraente. Si sa che chi ha il coraggio di stare vicino a te, trova persino molto sexy i tuoi scatti di insofferenza cosmica. Insomma, quando per caso sei dolce e tenero, perdi buona parte del tuo sex appeal e quindi puoi stare tranquillo che in questi giorni ne avrai in abbondanza!

11. Acquario

Hai presente quella sensazione di amore universale e di curiosità verso qualsiasi aspetto del genere umano che da sempre ti rende il segno zodiacale più divertente e facile col quale passare un weekend anche da sconosciuti? Ebbene, per questa settimana scordateli proprio! Con anche Venere, che da giovedì cambia segno e passa a tuo sfavore, se cercassero volontari per essere spediti su Marte tu andresti subito ad arruolarti.

10. Bilancia

Ti giuro e spergiuro che la prossima volta ti metterò più in alto perché te lo meriti davvero, cara Bilancia. Adesso hai la sensazione di dover smaltire tutte queste settimane di Venere a sfavore che ti hanno tolto la voglia di abbinare i calzini alla camicia e lo smalto agli occhiali da sole, ma anche che ti hanno resa particolarmente solitaria e insicura sui movimenti nel tuo cuoricino. Adesso le cose sembrano migliorare, ma te la prendi molto, ma molto con calma! Sei praticamente in una settimana di convalescenza sentimentale.

9. Pesci

Ti ho messo quaggiù per la dura legge delle classifiche, ma in fondo non te lo meriti proprio, caro Pesci, e spero mi perdonerai! Mercurio a sfavore però ti sta rendendo ancora più irrimediabilmente disperso tra le nuvole e i pianeti e decisamente poco coi piedi per terra. Anzi, quella sensazione di leggerezza, che ti dona Saturno che finalmente si è tolto dalle scatole, potrebbe farti sottovalutare qualche situazione che invece andrebbe presa con le pinze. Lo so che con i neuroni ti senti già in vacanza a bordo piscina ma ti prego, presta un po' di attenzione.

8. Cancro

Finalmente, Venere passa a tuo favore e tu la smetti di essere accogliente come le notti in traghetto, quando non hai prenotato la cabina, ma solo il posto sul ponte. Anzi diciamo che ti viene persino voglia di recuperare tutte le coccole, e i grattini e i messaggi inutili ma dolcissimi che ultimamente hai skippato senza degnare nemmeno di un like!

Insomma, ti stai velocemente riavvicinando all'immagine del Cancro che abbiamo sempre avuto.

7. Vergine

L'universo questa settimana sembra proprio che dove ti toglie un pezzetto, un altro pezzetto ti dà! Se il tuo cervello diventerà oramai lentissimo come Internet Explorer 6, di quelli che non caricano più nemmeno gli aggiornamenti di sistema, in compenso il tuo cuoricino si spalanca più di un software open source. Anzi direi proprio che soprattutto con la tua dolce metà mettere da parte l'intellettualismo e quel fare per cui sembra che tu lo stia sempre interrogando, potrebbe essere un'ottima idea.

6. Leone

Non voglio certo dire che anche questa settimana tu non rimanga sexissimo, bollente, deciso sicuro di te come un cowboy che scende da cavallo quando un altro cowboy l'ha guardato storto. Però, per colpa di Venere a sfavore da giovedì, la situazione paranoia sentimentale potrebbe un po' sfuggirti di mano e tu diventare così capriccioso da esigere che la tua dolce metà ti mandi il buongiorno quando è ancora a letto la mattina con gli occhi chiusi. Dati e dacci pace.

5. Capricorno

Caro Capricorno, questa quinta posizione mi sembra davvero un grandissimo successo, soprattutto dato che ultimamente sei stato sempre in panchina. Venere da giovedì ti ravviva l'umore e l'amore come i capelli con un colpo di ferro sui boccoli del giorno prima. Insomma, non ti pare vero ma ritorni ad avere emozioni che commuovono, un cuore che batte e addirittura la voglia di abbracciare qualcuno senza esserne costretto.

4. Toro

Direi che questa Venere l'hai attesa davvero parecchio come un neo fidanzato che attende in macchina sotto il portone la dolce metà che scende le scale profumata e pronta per l'appuntamento! Insomma, si è fatta desiderare, ma tu non hai tentennato nemmeno per un attimo. Anzi, con tutta la stanchezza che senti di aver accumulato in questi giorni, un po' d'amore per te stesso e catalizzato dagli altri non può che rinvigorirti.

3. Sagittario

Questa settimana Mercurio in opposizione potrebbe farti perdere un po' di quella allure di chi sa sempre tutto e risponde sempre giusto. Detto questo, nessuno riuscirà a scalfire nemmeno di 1 cm quel sex appeal che ti sei conquistato come se fossi un lupo di mare. Johnny Depp, vestito da pirata, scansati proprio che arriva il Sagittario!

2. Gemelli

Il tuo pianeta preferito arriva proprio nel tuo segno zodiacale nell'ultima settimana in cui puoi godere di Giove, il pianeta dell'abbondanza, degli eccessi, dei piaceri e della bella vita. Praticamente ti sentirai com'è il grande Gatsby in una delle sue famosissime feste, quando lo champagne scorreva a fiumi e tutti ballavano il charleston dimenticandosi i loro problemi. Anche tu Gemelli in questi giorni sarai la persona più meravigliosa con la quale condividere qualsiasi minuto libero e, voglio azzardare, anche quella più scaltra alla quale chiedere un consiglio di business.

1. Ariete

Questa settimana ti sentirai, giustamente, come il capocannoniere che alza la coppa dello scudetto e quasi quasi ritieni ti siano dovuti persino gli onori di Giulio Cesare! Tutto questo grazie a Marte che amplifica le tue energie ma anche la tua autostima e ad una Venere che ti rende anche più voglioso e audace del solito. La percentuale di tempo che passerai vestito sarà la minima indispensabile!