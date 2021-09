Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana: Venere sta per entrare in Scorpione La classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 settembre 2021 parla chiaro: saranno ancora i due segni zodiacali che ospitano Marte e Venere ad essere non solo portatori sani di sex appeal ma anche molto ma molto volenterosi a mettersi subito all’opera in ufficio. Curiosi di sapere di chi stiamo parlando??

Nella classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 settembre 2021 c’è davvero aria di buoni propositi, di voglia di mettersi in gioco, di voglia di fare i bravi ragazzi fin da subito! Direi che saranno i segni di terra e i segni d'aria ad approfittarne prima e più di tutti.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana 6-12 settembre 2021

In questo cielo astrologico i più bravi della classe saranno due segni zodiacali decisamente abituati ad essere i cocchi della maestra: Vergine e Bilancia baciati chi da Marte chi da Venere e da Mercurio. Solo verso la fine della settimana Venere si sposterà in Scorpione e quantomeno per quanto riguarderà il look abbandoneremo le gonne troppo caste e pudiche per qualcosa di decisamente più sexy…

12. Ariete

In questa settimana, caro Ariete, non solo ti sentirai sexy come la ricrescita al rientro da tre settimane di vacanza evidentemente troppo lontano dal tuo parrucchiere di fiducia, ma non potrai nemmeno contare sulla simpatia per distrarre i tuoi interlocutori. Quando contemporaneamente Venere e Mercurio si trovano in opposizione, ovvero decisamente schierati a sfavore, l’unica soluzione è darsi alle serie TV.

11. Capricorno

Non sarà davvero importante il perché, caro Capricorno, ma il punto è che tu avrai decisamente voglia di attaccare briga il prima possibile in ogni momento della giornata e ti innervosisci quando sul più bello non ti verranno in mente le parole giuste davvero poco cortesi con le quali ti eri prefigurato di sbraitare. E quindi probabilmente alla fine chi accontenterei di ringhiare il che, sappi, ti rende poco amorevole ma decisamente sexy.

10. Cancro

Hai quella sensazione di essere contemporaneamente invisibile e inguardabile che soltanto la combo di Mercurio e Venere entrambi a sfavore possono darti. Per fortuna dal weekend la cosa migliora e ti sentirai solamente invisibile, cerca di resistere! Anzi preparati che nel fine settimana avrai voglia di stupire con completini sexy nascosti sotto ad outfit da giardiniere. Chi vuole scovarli deve andare molto oltre le apparenze!!

9. Pesci

Quando si parlerà di una persona dal buon carattere, di quelle persone miti che ti auguri di trovare in vacanza quando non sai montare la tenda da campeggio per esempio, non si aveva decisamente in mente uno come voi questa settimana… O almeno fino all’inizio del weekend. Tutta colpa di Marte che vi rende ancora insopportabile e insopportato peggio del traffico in città quando tutto sembra tornato alla normalità…

8. Toro

Goditi questa settimana nella quale ti sentirai non solo sexy ma addirittura risolutivo e non soltanto quando si tratta di stilare l’elenco della grande spesa al supermercato post rientro dalle vacanze… In quello si sa che sei assolutamente imbattibile. Hai ancora qualche giorno di tempo per avere anche un certo ascendente sulle persone che ti circondano quando dai loro degli ordini… Ma solo a scopo di ottimizzazione dei tempi. Poi ti prenderai dei gran "vaffa"…

7. Sagittario

Se non ti vengono imposti dei rigidi orari di entrata e di uscita dall’ufficio, se nessuno controlla quanto tempo stai in pausa pranzo e se in ufficio puoi tranquillamente stare con i piedi sopra il tavolo, allora sì che sei nella tua condizione ottimale per esprimere non solo le grandi idee che hai ma persino la paziente e amorevole voglia di coinvolgere le persone che ti circondano.

6. Leone

Sta per arrivare un bastimento carico carico di ansia da prestazione ma ancora per questa settimana puoi far finta di non sentire le sirene che strombazzano dietro di te e goderti la vita con quella leggerezza meravigliosa di chi potrebbe fare tardi al lavoro ma di sicuro è per la buonissima ragione di aver fatto un sopralluogo nei negozi del centro per controllare che con la nuova collezione sia tutto in ordine.

5. Gemelli

Continui a dire delle cose intelligentissime pur non volendo e questo ti piace parecchio non solo perché ti gasa di brutto essere il cocco del capo o della maestra ma anche perché hai come l’impressione di riuscire a flirtare anche solo chiedendo in modo disinvolto e assolutamente innocente come sono andate le vacanze ad un collega. In tutti i casi però questo non è assolutamente il momento di quagliare dal punto di vista erotico.

4. Acquario

Ti sentirai proprio bene in questa settimana come quando dopo aver fatto il tuo dovere sugli attrezzi in palestra ti goditi il meritato relax nella sauna con già l’endorfina che circola allegra per tutto il tuo corpicino dalla punta delle dita dei piedi fino alle doppie punte sui capelli. Ecco, allo stesso modo, almeno fino al weekend escluso vivrai le ore di questa settimana in pieno regime di ripresa lavorativa.

3. Scorpione

C’è da aspettare il fine settimana per avere Venere nel tuo segno zodiacale ma si sa che tu non sei certo uno che ha fretta, anzi! Per il momento sguazzi nei pensieri profondi e nei silenzi lunghissimi che potrebbero dissuadere anche il più intenzionato a conquistarti. Dal weekend un po’ come i ballerini di Full Monty sei pronta a risfoderare tutto il tuo sex appeal.

2. Vergine

Non hai davvero nulla di cui lamentarti anche questa settimana Verginona e (spoiler) nemmeno per la prossima… Quindi insomma dormi notti tranquille ma ovviamente in baby-doll perché tutta quella potenza marziale va sfogata sotto le lenzuola prima di usarla per mettere tutti in riga in ufficio…

1. Bilancia

Questa settimana sarai davvero perfetta, proprio come piace a te e un po’ come Serena Rossi, la madrina del festival del cinema di Venezia che approda al lido in un completo bianco di Armani che non passa certo inosservato nonostante la semplicità. Ecco, per te sarà esattamente la stessa cosa e la diplomazia così come le buonissime maniere da fidanzata modello (secondo la suocera! ) saranno il tuo forte.