Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 5 all’11 dicembre 2022 Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana che va dal 5 all’11 dicembre 2022 vedremo un guizzo creativo dei segni di terra grazie a Mercurio in Capricorno. I più dolci restano sempre i segni di fuoco.

Nella classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 dicembre 2022 possiamo contare ancora sulle energie di Acquario e Bilancia e sullo spirito natalizio dei segni di fuoco ma è ai segni di terra che dobbiamo chiedere aiuto per l'organizzazione!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Mercurio entra in capricorno e il pensiero si fa decisamente più programmatico… sarà che ci stiamo avvicinando al periodo dei bilanci ?? Intanto c’e la luna piena l’8 che rende tutti più schietti… anche troppo

12. Pesci

torna una vaga idea di lucidità e ti senti come se ti stessi risvegliando da un post sbronza e sei anche di pessimissimo umore. ma chi ha messo tutte queste lucine natalizie mentre tu avevi il cervello e anche il cuore in vacanza? hai ancora voglia di toglierle tutte comunque.

11. Gemelli

nel tuo rapporto con le persone che ti circondano ti senti un po come la macchina aspirafoglie che i portinai brandiscono modello acchiappa fantasmi sul marciapiede di mattina. nessuno sfuggirà alle tue sfuriate e alle effusioni rispondi con sbuffi sonori che tengono tutti lontani.

10. Vergine

se la maggior parte delle persone sta facendo il count down fino a natale o a capodanno tu lo fai per sapere quanti giorni di tortura tra parentame e buonumore diffuso ti tocchino prima di tornare alla routine post epifania. Insomma su di te non attecchisce lo spirito del natale nemmeno quando si apre un panettone aziendale per la merenda delle 5.

9. Capricorno

dopo settimane di panico come chi ha perso l'orientamento e gli si è pure spento il cellulare, adesso torna quanto meno la lucidità mentale. vedi come ti hanno fatto bene tutti i dubbi? adesso li mescoli come gli ingredienti della torta al cioccolato e attendi che si gonfino nel forno. torni sul pezzo come il capo che viene a controllare i lavori.

8. Cancro

hai l'impressione di non avere praticamente niente da dire e Bo o Ma saranno le tue massime espressioni intellettuali. se scuoti la testa senti i neuroni che sbattono come i biscotti nel sacchetto. Probabilmente si sbricioleranno allo stesso modo. Ma ancora per questa settimana il cuoricino è al calduccio come nel pile

7. Scorpione

le tue strategie per assicurarti che nessuno osi tradire la tua fiducia faranno invidia ai detective di scotland yard. vuoi sapere tutto di tutti, anche quello che pensano. anzi hai proprio bisogno di promesse ufficiali, di quelle fatte agganciando il mignolino e portando la mano sul cuore.

6. Sagittario

Hai la lacrima così facile che avremo paura persino a chiederti un fazzoletto perché l'idea di separarti da qualcosa ti agita. in compenso chi ti sta troppo vicino ti infastidisce. Insomma non si sa proprio che cosa fare con te sagittario che sei come un generatore automatico di stati d'animo differenzi. e senza preavviso.

5. Toro

Quando riesci a conquistare un momento di tranquillità come questo ti senti come i bambini che giocando a nascondino dichiarano "tana" e si rendono intoccabili per qualche minuto. Le sorprese ti piacciono ancora meno del solito perché ritieni di aver avuto una vita sufficientemente movimentata, al massimo di quanto ti sia sopportabile.

4. Acquario

Il cervello sta rallentando come chi vede il traguardo ma sta cosi bene che vuole continuare a godersi la corsa senza fare lo sprint e stracciare tutti gli avversari. Perché è cosi che si fa quando si è felici davvero: le ambizioni vengono solamente dopo il divertimento. E cosi sarà.

3. Bilancia

Nessuno dovrà pregarti per farsi dare baci, coccole, carezze affettuose o anche pacche sulle spalle e frasi di incoraggiamento. Tu ne avrai in abbondanza e non vedi l'ora di condividerle come le chiacchiere e i pettegolezzi. Stai così bene che l'idea che ci sia anche solo una lacrima di tristezza in qualche parte della città proprio non ti va giù.

2. Ariete

Ti senti come il capitano della squadra di slittino lanciato a cannone nella discesa innevata. Nessuno potrà fermare né la tua voglia di vincere né quella di divertirti. Per fortuna siamo in un periodo di feste perché le coccole casalinghe ti annoiano parecchio.

1. Leone

Ti svegli la mattina come Raffaella Carrà che cosparsa di paillettes canta "Com'è bello far l'amore da Trieste in giu." e la giornata sappi che da qui è tutta un' impennata di entusiasmo. Goditi l'amore in tutte le sue forme che poi si sposta. In periodi di magra quando le energie ci sono vanno sfruttate.