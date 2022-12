Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 12 al 18 dicembre 2022: Toro e Capricorno morbidini Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 12 al 18 dicembre 2022: i segni di terra saranno sereni, visto che si godono Venere e Mercurio a favore. La voglia di fare sarà incontenibile, ma per fortuna se ne occuperanno loro!

La classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la settimana che va dal 12 al 18 dicembre 2022 vedrà un'impennata dei segni di terra. Si stanno preparando, infatti, a godersi sia Venere che Mercurio a favore.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Adesso che anche Venere è entrata in Capricorno, e ci sta per tutto il periodo delle feste, diciamo che tutto sarà organizzatissimo ma nessuno riuscirà a fingere quando scarterà i regali di Natale!

12. Cancro

Nessuno se ne avrà a male, dato che tu sei dolce come un candito di natura. Così, anche se adesso hai il vaffa sulla punta della lingua, e spesso lo sputi anche fuori senza preavviso, ti si vuole bene lo stesso. Nei tuoi biglietti di auguri più che buoni auspici ci saranno lamentele e rimostranze.

11. Leone

Sei scivolato qua sotto come il giullare nelle segrete del castello, quando si lascia scappare una battuta di troppo al re. Insomma, potresti aver esagerato con l'euforia e l'esibizionismo. Adesso ritorni schiscio ma tenerone, anzi se posso permettermi anche più tenerone e simpatico di prima. Hai persino voglia di coccole.

10. Pesci

Le cose sono decisamente migliorate, ma tu hai le palle girate, e soprattutto nessuna voglia di scusarti per essere stato intrattabile come la commessa il 24 dicembre di sera. Devi allenarti ad abbracciare chi ti sta attorno, un po' come una riabilitazione emotiva dopo settimane di ingessatura del cuore.

9. Sagittario

Per fortuna sei pieno d'amore, come di cibo il 26 di dicembre, perché da oggi sei a dieta affettiva. Colpa di Venere che ti ha abbandonato proprio mentre tu ti apprestavi a mettere il maglione con le renne. Quindi adesso vuoi solo startene sul divano a poltrire e a digerire. Accetti solo cose e persone leggerissime.

8. Acquario

Dato che sei un buono dentro e hai anche la coda di paglia di chi ha abbondantemente usufruito del bonus "colpi di culo", adesso fai spazio a chi ne ha più bisogno. Così ti sei auto relegato in questo posto della classifica. Anche perché, diciamocelo, tutto questo stare bene in compagnia ti stava stufando e tu hai solo voglia di un po' di silenzio religioso.

7. Ariete

Hai presente le decorazioni natalizie col Babbo Natale che si arrampica fuori dal balcone? Ecco tu ti senti così: tagliato fuori dai momenti di dolcezza, o forse fuggitivo da ogni situazione troppo mielosamente casalinga. Insomma, le emozioni fosse per te le metteresti sotto la gelatina, come il patè, così che si conservino per tempi migliori.

6. Bilancia

Si stava meglio prima, ma non è che ci si possa lamentare, eh?? L'amore, quello da coccole, lo lasci volentieri alle piccole aiutanti di Babbo Natale. Tu preferisci il sesso, quello hot che fa smaltire anche le calorie della cioccolata calda con panna e biscottini allo zenzero. In più hai tante di quelle energie che ti offri volontaria per le pulizie post festoni.

5. Vergine

Ti sciogli come una tavoletta di cioccolato a bagnomaria Verginona, e proprio nel momento giusto, in cui attorno a te ci si aspettano baci memorabili. E si sa che a Natale si perdona tutto, anche il tuo caratteraccio dei giorni scorsi. Quindi, adesso Marte contro diventa solamente una irrimediabile pigrizia di chi ordinerebbe dal ristorante a domicilio anche il pranzo di natale.

4. Scorpione

Guarda un po' che risalita Scorpione! Più che acquisire felicità ti caleranno drasticamente le paranoie che, si sa, in te attecchiscono come i virus d'inverno. Quindi è ora di festeggiare e stappare delle bollicine come per le grandi occasioni. Ti rilassi come dopo il bagno caldo con gli oli essenziali e sei pronto per le coccole.

3. Toro

Eccoti qua, in prima fila pronto a raccogliere amore, baci e persino del sesso, che non ti dispiacerebbe per niente. Ti senti come il Babbo Natale del centro commerciale, quello che accoglie bambini di tutte le età per una foto ricordo e che, comunque, ascolta i desideri di tutti senza battere ciglio. Anche tu sarai così.

2. Gemelli

Torni finalmente a sentirti il protagonista della festa, come l'albero di natale in centro città, oppure come il karaoke dopo il pranzo coi parenti, quando il limoncello ha stemperato anche le ultime timidezze. Quindi adesso prendi in mano la situazione e canta a squarciagola, che so che ne hai proprio voglia.

1. Capricorno

Sei rassicurante, come il menù a casa della nonna che non cambia da 45 anni. Tu stai con tutti e due i piedini nelle tradizioni di famiglia, e soprattutto abbracciato stretto stretto a chi ami, come il nastro sul pacco regalo. Che nessuno osi rovinare l'idillio che vuoi goderti.