Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 2 all’8 gennaio 2023: Gemelli e Acquario non smettono di brindare Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dello zodiaco per la settimana che va dal 2 all’8 gennaio 2023 saranno i segni d’aria a tornare in vetta. Marte resta nel segno dei Gemelli mentre Venere entra in Acquario.

Nella classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la prima settimana del nuovo anno, la settimana che va dal 2 all'8 gennaio 2023, troveremo un cambiamento dato dallo spostamento di Venere, pianeta dell'amore, dal segno del Capricorno a quello dell'Acquario. Per questo, saranno i segni d'aria ad essere assolutamente irresistibili.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Oltre a Mercurio retrogrado, nel segno del Capricorno, e alla Venere che entra in Acquario, in questa settimana troveremo anche, nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, la Luna piena tra Cancro e Capricorno. Questa notte vuole indicarci il bisogno di trovare un equilibrio tra le nostre radici e quello che andiamo costruendo.

12. Scorpione

Ci si mette anche Venere a renderti davvero difficile fingere che le persone che ti stanno intorno ti piacciono, e soprattutto fingere di aver voglia di passare con loro tutto il tuo tempo libero. Il tuo unico buon proposito potrebbe essere quello di trovare scuse più plausibili per svignartela appena possibile.

11. Pesci

Con anche Venere a sfavore, ti senti uno dei concorrenti di Master Chef quando sbaglia il tempo di cottura dello spaghetto. Sembra proprio che le basi del piacere, tu te le sia decisamente dimenticate. Vorresti solo chiuderti in casa per leggere tutti i libri che ti hanno regalato a Natale.

10. Leone

Con Venere in opposizione non ti sentirai decisamente pronto a tutte le domande dei colleghi a rientro dalle vacanze natalizie. Hai proprio bisogno di un po' di solitudine, meglio se vista infinito innevato.

9. Vergine

Sei così tanto sul pezzo ma decisamente poco vitale e energica, che i buoni propositi decidi di rimandarli al mese di marzo, convincendo te stessa e cercando di convincere tutti quelli che hai intorno che il vero capodanno è con l'equinozio di primavera. Sono tutte scuse.

8. Toro

Per colpa di Venere potresti essere malinconico come un real dei ricordi dell'anno appena trascorso! E le sorprese che ti attendono nell'agenda ancora vuota ti mettono decisamente ansia più che curiosità. Quanto vorresti avere le cose più sotto controllo.

7. Cancro

Vorresti essere carico e energico come un bombardino, e invece l'unica parte di te che riesci ad essere esplosiva è la lingua lunga prontissima a fare incazzare chiunque ti ruoti attorno. Chi ti sta vicino dovrebbe per sicurezza tenere l'elmetto antinfortunistico per evitare le tue frecciate.

6. Sagittario

Venere arriva a portarti conforto, come la tisana digestiva al finocchio dopo il pranzo dalla nonna del 1 gennaio. Insomma, avevi proprio bisogno di coccole, tu che ti sentivi stressato come un maestro di sci durante le feste.

5. Bilancia

Ti senti così bella e sexy che il famoso completino intimo super hot che tutti, più o meno convinti, indossiamo la notte di capodanno perché "non si sa mai" non lo vorrai togliere per alcun motivo. Ti offri volontaria per far smaltire sotto le coperte i chili accumulati durante le feste.

4. Capricorno

Mercurio rimane nel tuo segno zodiacale, e tu non vedi l'ora di usare tutte le tecniche che hai appreso per stilare l'elenco dei buoni propositi più intelligente di sempre. Anzi, sei così preparato che quasi quasi offri lezioni gratuite per chi è carico di buona volontà.

3. Ariete

Con Mercurio a sfavore, nessuno dei tuoi buoni propositi avrà a che fare con la tua personalissima evoluzione intellettuale. In compenso, dato che Marte è dalla tua parte, ti riproporrei sessioni di sesso da far invidia ad un attore di film hard.

2. Gemelli

I botti di fine anno non saranno niente in confronto a quelli che animano il tuo cuoricino in questi giorni. Le emozioni sono così potenti da fare addirittura rumore, e i pensieri potrebbero urlare così forte da svegliare i vicini. La vita intorno a te è piena di emozioni.

1. Acquario

Sei insaziabile d'amore e di piaceri, proprio come di panettone anche con l'inizio dell'anno nuovo, nonostante avessi promesso di darci un taglio. Impossibile tenerti lontano da qualsiasi genere di dolcezza, fosse anche quella dei canditi. L'amore, per fortuna, si tuffa su di te come la crema al mascarpone sulla fetta di pandoro.