Oroscopo, la classifica dei segni fortunati della settimana: Capricorno e Vergine super hot Nella classifica dei segni più fortunati di questa settimana dal 2 all’8 agosto sarà evidente e soprattutto incontenibile il trionfo dei segni di terra insieme, per bilanciare, ai due segni d’acqua di Cancro e Scorpione. Tutto questo avviene perché sia Venere che Marte si trovano insieme nel segno della Vergine che sarà in grado di affrontare queste energie così bollenti e vitali con grande serietà!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni più fortunati di questa settimana che va da lunedì 2 a domenica 8 agosto 2021 entriamo nel pieno di quelle settimane bollenti non solo dal punto di vista meteorologico. Gli occhi sono tutti puntati su Venere, pianeta dell'amore più dolce, e Marte, pianeta dell'eros.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana 2 – 8 agosto 2021

Non ci saranno però grandi sorprese dato che entrambi questi pianeti si trovano nel segno della Vergine a supportare quindi i tre segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) ma anche Cancro e Scorpione. Per fortuna c'è Mercurio che dà manforte ai segni di fuoco dal segno del Leone: questi avranno minori energie ma una grandissima attività intellettuale che comunque ha il suo discreto pubblico di ammiratori.

12. Pesci

Diciamo pure che sarà quasi preferibile stare in coda in autostrada sotto al solleone di mezzogiorno senza nemmeno un Autogrill in vista e con l'autoradio che prende solo radio Maria piuttosto che avere a che fare con te. Se dovessi avere dei compagni di viaggio in questa settimana si augureranno che tu ti addormenti al terzo chilometro per svegliarti soltanto al casello. Nessuno si lamenterà di dover guidare tutto il tempo purché tu ti tolga di torno…

11. Gemelli

L'unico sport dal quale volentieri vi farete coinvolgere saranno le immersioni subacquee. Un fantastico modo di conoscere nuove persone che stiano zitte e si facciano i fatti loro il più possibile. Ecco, questo sarà il vostro desiderio per questa settimana nella quale anche stare nello stesso stabilimento balneare con altri esseri umani sembra risultarvi assolutamente insopportabile. Mordete!

10. Sagittario

Sarebbe il caso che tu ti mettessi al collo un chiarissimo cartello di allerta per tutti quelli che dovessero incontrarti: "vi conviene darmi ragione fin da subito"! Se infatti la voglia di chiacchierare non si spegne, in compenso non avrai nessuna intenzione di scendere a compromessi quando qualcuno non la pensa esattamente come te. Anzi, diciamo pure che non ti risparmierai in commenti sarcastici sul quoziente intellettivo altrui.

9. Acquario

Sei decisamente stremato da diverse settimane che sembrano averti messo a dura prova: adesso Venere e Marte ti lasciano in pace ma in compenso c'è un Mercurio che si è messo in opposizione. Sembra quasi che tu debba fare come se fossi un bar che spegne l'insegna, abbassa la saracinesca e si dedica alla revisione completa del menù e del personale. Evita in tutti i modi dichiarazioni compromettenti che vadano oltre l'ordinazione dell'aperitivo.

8. Ariete

In realtà sono stata un po' cattivella Ariete a metterti qui all'ottavo posto nella classifica dei segni più fortunati della settimana! Il punto è che io ti conosco e dopo l'esplosione di energia e vitalità delle settimane scorse adesso stai già iniziando ad annoiarti. Semplicemente i pianeti non ti supportano più quanto a sex appeal, strabilianti ed inaspettate novità, incontri di quelli che ti fanno battere il cuore in meno di 10 secondi. Quindi, conoscendoti, ti stai già annoiando…

7. Bilancia

Per conquistarti serve la poesia, cara bilancia mia! Proprio nel momento di massima leggerezza mentale, spirituale e anche dei doveri, tu hai tutti i pianeti che ti stimolano molto più la sensibilità, l'emotività e la dolcezza che non la voglia di fare casino… Quindi sarà più facile vederti leggere un libro di filosofia che non un magazine di gossip. Se c'è un falò sulla spiaggia attorno al quale ci si fanno confidenze avrai sicuramente un posto prenotato in prima fila.

6. Scorpione

Sulla parte istintiva caro Scorpione anche in questa settimana non sarai secondo praticamente a nessuno. Dalle coccole, le carezze, i baci mozzafiato e tutta quella sfera di cose che in fascia protetta non si possono proprio raccontare, sarai assolutamente imbattibile. I problemi nasceranno quando qualcuno ti chiederà di dire la tua su un argomento e tu sentirai come i passerotti nel cervello e non ti verrà in mente assolutamente niente di intelligente da dire.

5. Leone

Nonostante questo sia il momento dell'anno nel quale tutti non vedono l'ora di chiudere il computer per dedicarsi alle sacrosante meritatissime vacanze tutte divertimento e spensieratezza, proprio a te sembra succedere il contrario. Nel tuo cervello fioriscono idee come tende da campeggio sulle isole greche e soprattutto ti prende l'ansia da messa in opera. Non rimandare a settembre tutto quello che puoi fare oggi senza farti mandare a quel paese da parenti e amici.

4. Toro

Probabilmente le tue battute non saranno quelle che faranno ridere tutti coloro che le ascoltano anche a due o tre ombrelloni di distanza dal tuo ma, in compenso, la tua camminata sulla passerella dal bar della spiaggia fino al bagnasciuga sarà ammirata come quella di una diva sul red carpet. Questo perché il sex appeal sta a te come la birra fresca all'estate: perfetto!

3. Cancro

Tu sì che sai come conquistarci! Le armi che userai per rapire i cuori delle persone che ti circondano, di qualsiasi età siano, saranno studiate dalle intelligence di tutto il mondo. Sarà assolutamente impossibile resistere ai tuoi richiami anche quando ci dovessi proporre un giro in pedalò sotto il sole cocente oppure una serata a guardare le stelle scomodamente sdraiati sugli scogli.

2. Vergine

Avrai un sorriso stampato sulle labbra meglio della pr della discoteca sulla spiaggia quando di giorno va ad invogliare clienti per la serata. Tutto merito di Venere e di Marte entrambi nel tuo segno zodiacale che ti fanno sentire in pace con te stessa e con il mondo che ti circonda. Lo vedi che quando stai bene non ci sono paranoie che aleggiano nella tua testolina: quasi quasi potresti addirittura dimenticarti la tua famigerata borsa delle medicine da vacanza.

1. Capricorno

Si scansino tutti perché tu sarai il re della festa: che si tratti del disco aperitivo sulla spiaggia, della regata in barca vela o solamente della spaghettata in famiglia sarai tu a dirigere i lavori ma soprattutto ad intrattenere tutti con una energia da fare invidia al capo villaggio Alpitour. Sappi che saremo tutti felici di essere travolti dalla tua voglia di fare.