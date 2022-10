Oroscopo di oggi venerdì 28 ottobre 2022: Gemelli e Pesci devono dire la loro Oroscopo di oggi, venerdì 28 ottobre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Vediamo che Giove, rientrato in Pesci, va verso Nettuno, e quindi verso la quadratura a Marte. Che significa? Le energie e la rabbia faticano a contenersi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, venerdì 28 ottobre 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna. Sentiamo sempre più forte e impulsiva l'energia di Marte in Gemelli, che abbiamo visto indicare il bisogno e desiderio di dire la propria, anche scendendo in piazza.

Anche Giove, infatti, sta entrando in quadratura a Marte, quindi queste tensioni non si fermeranno velocemente.

Con la Luna che resta anche oggi nel segno del Sagittario, direi che il segno fortunato sia l'Ariete e il segno sfortunato di oggi la Vergine.

Leggi anche Oroscopo del 24 ottobre 2022

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Esagerare in tutti i campi è il tuo motto personale, perché con Marte a favore tu vuoi il massimo in ogni situazione. Dovresti però fare attenzione, perché con tutta questa voglia di eccesso potresti anche tu, come Katy Perry, esagerare con la colla e il trucco per occhi e ciglia, tanto che durante l’ultimo concerto a Las Vegas la cantante resta per qualche minuto con un occhio chiuso per eccesso di make up. Alla fine devi imparare a trovare il giusto “mezzo”.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: sei molto vorace e pronto a una super abbuffata.

Lavoro: la tua voglia di emergere e intervenire può evidenziare la tua scarsa preparazione. Occhio!

Salute: ricorda che la potenza è nulla senza il controllo e tu, che spingi al massimo, rischi di uscire fuori strada.

Il consiglio del giorno: anche se il meteo dice il contrario, prenota per fare il cambio delle gomme invernali.

Voto 7 e mezzo

Toro

Questa Venere in opposizione ti potrebbe suggerire di lasciarti un po’ andare, tanto da convincerti di avere poca cura per te stesso. Pare che anche l’uomo più sporco al mondo abbia deciso di non lavarsi per più di sessant’anni a seguito di una delusione amorosa. Tu mi raccomando però, non prendere questa deriva così estrema perché il pianeta dell’amore tornerà tra qualche settimana a regalarti nuove avventure sentimentali. Fatti trovare pronto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: appena lo senti nominare, ringhi come un mastino da guardia.

Lavoro: sempre pronto a discussioni e rispostacce. Per fortuna tra poco parte il weekend.

Salute: appena senti il più lieve dolorino, chiami subito il medico di famiglia.

Il consiglio del giorno: guarda le nuove puntate di ‘Un matrimonio a prima vista’ per realizzare quanto spesso il ‘per sempre’ tra due persone sia un vero ‘falso mito’.

Voto 5 +

Gemelli

Oggi con la Luna in opposizione potreste decidere di dedicarvi bellamente, in totale solitudine, alle vostre grandi passioni. Ad esempio, potreste anche voi realizzare la più grande nave da crociera galleggiante al mondo fatta di lego. Con Mercurio sempre dalla vostra trovare il modo per applicare la legge di Archimede “un corpo immerso in un flusso riceve una spinta dall’alto verso il basso pari al peso del fluido spostato” sarà una vera goduria.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: abituatevi al fatto che siete il desiderio proibito di molti.

Lavoro: con le grandi capacità orali persuasive dovreste fare un bell’azzardo e chiedere un aumento.

Salute: vi immergete per ore con una resistenza fuori dal comune solo nei vostri adorati Hobby.

Il consiglio del giorno: andate a fare la pulizia dei denti per avere un sorriso sempre smagliante.

Voto 8

Cancro

Ultimamente la perspicacia e la consapevolezza di dove e come ti trovi non è tra le tue principali caratteristiche, proprio a causa di Mercurio contro. Probabilmente anche la signora che va in ospedale perché accusa un fortissimo mal di pancia e scopre di essere incinta e partorisce un bel paffuto bebé, potrebbe essere proprio del tuo stesso segno. In fondo, però, anche se con qualche piccola disavventura, Venere arriva e porta amore e benessere in qualsiasi situazione. Per te c’è sempre un lieto fine.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: anche i tuoi occhioni meravigliosi sono ormai a forma di cuore.

Lavoro: sei nominato il collega più buono dell’ufficio, quello che è sempre pronto ad aiutare gli altri anche se non ne ha le competenze.

Salute: sei sempre sorridente e pronto ad abbracciare tutti per diffondere il tuo ritrovato buonumore.

Il consiglio del giorno: puoi osare con accessori sparkling, che sono un must have di stagione, per dare quel tocco luminoso che ci vuole in qualsiasi occasione.

Voto 7 +

Leone

Lo so che ti senti affranto da questa Venere contro e il tuo umore è certamente peggiorato all’idea che questo weekend si passerà all’ora solare, perdendo ore di luce il pomeriggio. Tu, però, devi essere certo che saprai benissimo affrontare questa situazione, proprio perché continui ad avere dalla tua Mercurio e Marte. Piuttosto inizia a tirare fuori le decorazioni di Natale perché ormai mancano meno di 60 giorni.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: mostri a tutti la tua voglia di dolcezze solo ai membri più stretti della tua famiglia.

Lavoro: la tua voglia di collaborazione è pari a quella del secchione della classe che è convinto di non aver bisogno di nessuno.

Salute: hai bisogno di una bella dose di serotonina, l’ormone della felicità, e la puoi ottenere facilmente con una bella corsetta.

Il consiglio del giorno: segui la beauty routine delle star che comprende esercizi, scrub e creme per avere pettorali tonici a qualsiasi età.

Voto 5 e mezzo

Vergine

Sono certa che approvi la decisione degli insegnanti nelle Filippine di far indossare agli studenti dei copricapi improbabili e paraocchi per non copiare durante le verifiche. Tu sei sempre molto ligia ogni volta che si parla di istruzione. Venere a favore ti suggerisce certamente che queste architetture improvvisate debbano comunque avere un aspetto gradevole ed essere perlomeno creative. Sai proprio sorprendere tutti con il tuo approccio che va fuori dai tuoi rigidi standard.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei così sfrontata che chiedi esattamente al tuo partner come e dove vuoi essere baciata.

Lavoro: ci stai prendendo gusto a spiazzare i tuoi colleghi con affermazioni per te assolutamente insolite.

Salute: ti senti libera di poter dire e fare tutto quello che vuoi.

Il consiglio del giorno: organizza la cena dei coscritti per rivangare i bei tempi dietro ai banchi di scuola.

Voto 6 scarso

Bilancia

Sei particolarmente stuzzicata e stimolata da questa Luna, tanto che ti farebbe subito partire per un’avventura o un’esperienza emozionante. Come provare la prima auto volante con decollo verticale che ti catapulta nel ‘futuro prossimo’ dove ci si sposta volando e si parcheggia sul tetto di casa. Tu sei alla ricerca di brividi ed esperienze fuori dai solito.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore vuoi sempre di più e non ti basta mai!

Lavoro se ti dovessi paragonare a un giocatore di calcio, tu sei un vero ‘fantasista’, quello che prova mosse inusuali per un gol assicurato.

Salute: finalmente sei pronta a mostrare a tutti il tuo lato più dark e sexy.

Il consiglio del giorno: per uno sguardo ammaliante oltre a un make up ad hoc, fai una laminazione a ciglia e sopracciglia.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

La recente notizia di due influencer che posano seminude di fronte alla Venere di Botticelli al museo Uffizi di Firenze, ti ha sicuramente stampato uno sorriso malizioso sul viso. Tu che hai Venere proprio nel tuo segno, ogni volta che la bellezza e la dolcezza diventano ‘piccanti’ provi un certo brividino godurioso, vero?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: il tuo sex appeal è entrato in campo per giocare la partita.

Lavoro: sfrutta le tue armi di seduzione anche nei formalissimi contratti di business.

Salute: sei esattamente come piace a te e ne sei molto soddisfatto.

Il consiglio del giorno: inizia a tirare fuori dalla tua scatola dei travestimenti il tuo costumino da ‘diavoletto’ di Halloween.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Dovresti mettere un attimo da parte tutta la tua voglia di puntualizzare su tutto, e lasciarti coinvolgere dalla voglia di avventure che ti solletica la Luna di oggi. Ma con Mercurio che stimola il tuo efficientissimo cervello, tu sei sempre concentrato nel fare calcoli per capire lo spreco di Kilowattore nel tenere le luci accese delle vetrine del centro tutta la notte. Dovresti ‘smollare’ un po’ questa tua impellente necessità di sapere sempre più degli altri.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: metti in spalla il tuo zainetto dei sentimenti e parti per una avventura amorosa.

Lavoro: hai troppa smania di controllo su tutto e su tutti. Non esagerare.

Salute: il tuo fisico ti ricorda che non sei così in forma per fare evoluzioni alla Wonder woman.

Il consiglio del giorno: vista la tua voglia di risparmiare e tenere i conti, dovresti insegnare a tutti anche le tue tecniche per risparmiare l’acqua calda sotto la doccia. Prepara subito un tutorial da postare online.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Fatichi a contenere i tuoi sentimenti ora che Venere è tornata a risplendere. Proprio come Silvio Berlusconi, che oltre a non riuscire a trattenere la gioia di essere tornato a parlare in Senato, esordisce nel suo primo discorso raccontando che per lui questo è un momento speciale anche perché è diventato nonno per la diciassettesima volta. Qui bisogna proprio celebrare con tanto di champagnino e flûtes.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: così entusiasta che baci e abbracci tutti.

Lavoro: prima di prendere parola ripassa bene cosa devi dire altrimenti le parole escono a caso, come i numeri del lotto.

Salute: la gioia e il buon umore sprizza da tutti i pori.

Il consiglio del giorno: con la voglia di festeggiare e di godertela, vai al Festival del Gusto a Bologna per un ottimo piatto di tortellini in brodo. Ti è già venuta fame, vero?

Voto 6 e mezzo

Acquario

Ora che non ti senti più legato a un solo porto con Venere contro, sei pronto ad esplorare nuovi lidi, non sol sentimentali insieme all'energia di Marte che è sempre un ottimo compagno di avventure. La tua prossima meta potrebbe essere i resti del Titanic a bordo di un sommergibile, e collaborare direttamente con gli scienziati che stanno ancora studiando il relitto prima che scompaia inghiottito dall’oceano. Peccato che il costo di questa missione è solo per veri milionari e non ci sono a disposizione premi o ‘borse di studio’. Dovresti moderare tutta la tua voglia di estremo esotismo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: la passione è così incontenibile che parti alla volta di nuove conquiste.

Lavoro: sei sempre preparato non importa quale sia l’argomento.

Salute: hai tutte le energie per le tue missioni impossibili.

Il consiglio del giorno: dovresti imparare a fare la spesa ‘sana’ invece di ordinare un delivery perché non hai tempo di cucinare.

Voto 6 –

Pesci

Da un recente studio pare che ascoltare troppe lamentele riduca le connessioni tra le sinapsi. Praticamente, si spegne il cervello. Voi su questo punto non avete più nulla di cui preoccuparvi, perché con Venere a favore ormai la vostra realtà si è trasformata nelle vostre meravigliose fantasie di mondi pieni di unicorni e arcobaleni. In più, vi spoilero già che a partire dal weekend, anche il pianeta del pensiero, Mercurio, torna a vostro favore. Per cui basta leggere notizie che possono farvi venire dei dubbi o incrementare la vostra già particolare tendenza ad essere ipocondriaci.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: organizzate un festival di tenerezze.

Lavoro: saprete coinvolgere tutti nelle vostre fantasie e progetti avveniristici.

Salute: siete dei veri ‘bonazzi’, lasciativevi ricoprire di complimenti.

Il consiglio del giorno: imparate l’arte dell’auto massaggio, quello che vi aiuta a distendere i muscoli un po’ incriccati.

Voto 7 +