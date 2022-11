Oroscopo di oggi mercoledì 9 novembre 2022: Leone e Acquario si devono ancora riprendere Oroscopo di oggi, mercoledì 9 novembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Il cielo continua ad essere molto sollecitato perché, dopo l’eclissi di Luna di ieri, il Sole continua ad essere opposto ad Urano. Quindi, insomma, tenete a bada le figuracce e i freni inibitori.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, mercoledì 9 novembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

Oggi è ancora forte la tensione data dalla Luna piena con eclissi di ieri. Il Sole poi è rimasto, ovviamente, in opposizione a Urano, il che amplifica la tensione e i cortocircuiti nelle relazioni.

Con la Luna nel segno del Toro anche oggi, direi che il segno fortunato sia il Capricorno mentre il segno sfortunato l'Acquario.

Leggi anche Oroscopo della settimana dal 7 al 13 novembre 2022: Vergine e Sagittario tengano la bocca chiusa

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Fisicamente sei imbattibile, perché sempre supportato da un fortissimo Marte che ti permette di realizzare qualsiasi impresa che richiede uno sforzo considerato da molti sovrumano. Proprio come l’incredibile Bagnaia, che diventa campione del mondo all’ultimo Moto GP concludendo la sfida addirittura senza un pezzo di moto. Tu sei capace veramente dell'impossibile e ce lo dimostri tutti giorni.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: oggi ti limoneresti anche il tuo migliore amico.

Lavoro: tutto viaggia a tremilagiri e non temi assolutamente di poter fondere il motore.

Salute: sei come il Taz, il diavolo della Tasmania che si presenta come un piccolo tornado.

Il consiglio del giorno: manda all’aria la tua agenda e concediti del ‘gioco libero’ con i tuoi amici.

Voto 7 +

Toro

La tua sensibilità è stata davvero messa alla prova, per cui non ti scoraggiare troppo se appena ti si rivolge la parola tu scoppi a piangere, come Arisa durante l’ultima puntata di ‘Amici’. Per riprenderti dal terremoto dell’eclissi ti devi dare un po’ di tempo. Cerca di essere meno indulgente, e soprattutto, da questo pomeriggio segui il consiglio della Luna per una bella ‘reunion’ con gli amici fidati, che conoscono bene i tuoi gusti culinari.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ora che hai fatto pulizia sei pronto a ricostruire il tuo bel ‘Mulino Bianco’.

Lavoro: nessuno avrà nulla da ridire se le tue risposte arrivano in ritardo come l’autobus all’ora di punta.

Salute: hai un costante sassolino nella scarpa che non riesci a togliere. Almeno ancora per oggi.

Il consiglio del giorno: inizia a preparare i tortellini fatti in casa con la ricetta segreta della zia, perché il periodo di Natale si sta inesorabilmente avvicinando.

Voto 5

Gemelli

Le novità non vi sfuggono con la Luna nel vostro segno (da oggi pomeriggio), e voi sapete benissimo saltare da un treno in corsa per prenderne un altro, a voi più favorevole, con direzione differente. Siete sempre molto lanciati dall’entusiasmo che vi fornisce a dosi illimitate Marte nel vostro segno, e di sicuro vi siete già iscritti al nuovo social Mastodon, che promette di essere il nuovo Twitter. Bisogna ammetterlo che voi siete sempre sul pezzo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: la conquista per voi è Super eccitante.

Lavoro: siete incredibilmente aggiornati già prima di aprire il giornale.

Salute: il movimento perpetuo è assolutamente allineato con la vostra indole inquieta.

Il consiglio del giorno: organizzate una gita in pullman con i vostri amici per rivangare i tempi della scuola.

Voto 7 –

Cancro

Tu desideri che si stia sempre ‘tutti insieme appassionatamente’ e il tuo cuoricino non riesce a sopportare le notizie sui continui bisticci tra mamma Margherita Agnelli e i suoi piccoli Elkann. Per te la più grande ricchezza è la famiglia unita, e con Venere che ti esalta tu vorresti costruire una di quelle case a più piani con tanto di porte comunicanti per avere tutti, proprio tutti vicini, da poter disturbare e coccolare quando ne hai voglia.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ne hai da donare in pacchi da confezione maxi, come quelle dei detersivi del super mercato.

Lavoro: come può un nipote dire di no alla sua cara nonnina? Impossibile. Questo è proprio il tuo super potere.

Salute: soddisfatto solo quando sei nella tua casa e ammiri tutto quello che hai costruito.

Il consiglio del giorno: per le tue serate sul divano esiste il plaid di coppia, abbastanza grande e comodo per ospitare la tua dolce metà. Cercalo subito online perché è un acquisto indispensabile.

Voto 8 e mezzo

Leone

Alla fine dovrai ammettere anche a te stesso che questo è un momento pieno di importanti rivelazioni. L’eclissi di Luna ha influito su di te, come Selvaggia Lucarelli che ha deciso di pubblicare apertamente gli altarini all’interno del programma ‘Ballando con le Stelle’. Ora che finalmente puoi ‘giocare’ ad armi pari con la ragione e il sentimento, ti senti come gli studenti che hanno appena finito l’esame. E poco importa del voto perché ci si gode il momento liberatorio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: devi aspettare che prima si riassetti tutto il terremoto emotivo.

Lavoro: non temere di essere colto in fallo, perché dopo mesi di Saturno contro, tu sei più sgamato che mai.

Salute: ricordati che il ‘broncio’ serve per esercitare tutti i muscoli del viso, anche quelli che non avresti mai immaginato di avere.

Il consiglio del giorno: scegli il taglio alla ‘Mercoledì’, con frangetta per nascondere le rugherete espressive sulla tua fronte.

Voto 5 e mezzo

Vergine

Ricorda che l’intuito si può ben accoppiare con la ragione, e tu lo sai benissimo grazie a Venere e Mercurio che ti stimolano. Potresti raggiungere dei risultati sorprendenti, come la risparmiatrice numero uno in Italia, Stefania Rossini, che spiega sul suo You Tube come sia possibile spendere solo pochi euro al giorno, grazie all’auto produzione. Dal cibo ai prodotti per la casa fino al beauty, è possibile realizzare tutto con le proprie manine. Tu, che ami tantissimo sperimentare e fare il piccolo chimico, dovresti seguire questa meravigliosa indole.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: spegni la luce per lasciarti guidare dalle emozioni.

Lavoro: razionalizzare ti è davvero impossibile perché sei tutta istinto.

Salute: vuoi tutto a portata di mano, perché anche il tragitto tra camera tua e il bagno per te è troppo impegnativo.

Il consiglio del giorno: applica la regola dei 5 minuti di Elon Musk. Ad ogni questione concedi questo massimo di tempo per poi dedicarti ad altro.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Di mezze misure tu al momento proprio non ne vuoi sentir parlare, anzi da oggi pomeriggio con una luna particolarmente stuzzicante, ti spingi a dichiarazioni che fanno saltare in aria tutti. Proprio come il Dj Ringo, che in merito alla band più famosa e irriverente del momento, i Måneskin, dà un giudizio negativo e lapidante. Sarà proprio Marte a favore che ti darà questa voglia di esporti e metterti addirittura in posizioni coraggiose, che di solito non ti saresti mai azzardata.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore esprimi apertamente la tua grandissima voglia di sesso.

Lavoro non hai alcun problema a lanciarti in affermazioni ‘antipatiche’.

Salute: cerchi passione e godimenti in qualsiasi cosa, infatti ti ordini un godurioso caffè con la panna.

Il consiglio del giorno: per te oggi solo menù afrodisiaco con extra dose di peperoncini.

Voto 7 +

Scorpione

Il tuo nuovo mito personale è certamente Rosie Grant, la studentessa che scrive le ricette che trova incise sulle lapidi, e pare che siano ‘buone da morire" perché unisce grande sagacia, capacità comunicativa e quella dose di gusto del macabro che per te è irresistibile. Dopo gli effetti profondi della Luna di ieri e con Mercurio sempre presente, il tuo modo di comunicare si allinea perfettamente al mood della serie ‘Mercoledì’ di Tim Burton. Quasi quasi potresti proporti per far parte del creative tema per la seconda stagione. Che ne dici?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sprizzi sex appeal da tutti i pori.

Lavoro: la grande sensibilità da cui sei travolto ti permette di anticipare tutto. Un po’ come il brontolio della pancia che suggerisce sia arrivata l’ora della cena.

Salute: sei insolitamente pronto a qualsiasi tipo di sforzo fisico e mentale.

Il consiglio del giorno: vista la dolcezza momentanea, potresti abbonarti a Disney + in previsione delle vacanze di Natale.

Voto 8 e mezzo

Sagittario

Sta emergendo in maniera piuttosto evidente tutta la stanchezza che ti sta causando l’opposizione di Marte. Avresti proprio la necessità che il fisioterapista di Djokovic ti passasse la ricetta del super beverone che offre al campione di tennis, quando in partita ha bisogno di una ricarica. In alternativa, passa dalla tua farmacista di fiducia per fare un pieno di rimedi e sali minerali per affrontare questa stagione, e così rimetterti ‘in piedi’ per benino.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: hai bisogno di un caldo e confortante abbraccio. Chiedilo, invece di aspettarlo e rimanere a bocca asciutta.

Lavoro: lo so che il lavoro di routine ti annoia da morire, ma concediti una giornata di tranquillità.

Salute: per la tua lacrima facile mettiti un rimmel waterproof, mi raccomando.

Il consiglio del giorno: controlla la data di scadenza del passaporto perché quando ti sarai ripreso fisicamente e emotivamente, vorrai partire subito invece di rimanere incastrato a casa per la burocrazia.

Voto 6

Capricorno

Tu di risorse ne hai come il mago che riesce a tirare fuori il coniglio dal cappello ogni volta che vuole stupire il pubblico. L’ingegno proprio non ti manca grazie a Mercurio, e sei sempre la persona che sa trovare soluzioni innovative e sorprendenti, come l’orologiaio ‘pazzo’ di Torino che realizza meccanismi eccentrici ma iper funzionali con i vinili destinati al macero. Insomma, far lavorare le rotelline del tuo cervello è sempre un gran piacere.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: amore omnia vincit. Così secchione che lo sai dire pure in latino.

Lavoro: sei così protettivo che se qualcuno per caso allunga troppo la mano sulla tua scrivania, tu dai una bella bacchettata.

Salute: tutto funziona come un perfetto meccanismo.

Il consiglio del giorno: prenota subito i biglietti del nuovo tour di Checco Zalone, perché è uno spettacolo per tutta la famiglia.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Vorrai rifugiarti nella tua adorata tecnologia, perché stai fuggendo dalle emozioni, e da Venere e Luna contro, con la coda tra le gambe. Per gli amanti degli schermi come te, è arrivata una ricerca provocatoria che raffigura l’uomo tra mille anni totalmente impallinato con i computer, peggio di Bill Gates negli anni ottanta. L’ipotesi è di trovarsi di fronte una figura umana molto gobba, con il cranio piccolo e le mani ad artiglio. Direi che per correre subito ai ripari, sfrutta Marte a favore che ti vuole sempre molto sportivo, con un bell’allenamento total body.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: prendi questi giorni come una dieta detox rigenerante.

Lavoro: se conti su un colpo di fortuna per riuscire a cavartela senza impegno, ti sbagli di grosso.

Salute: evita il senso di insoddisfazione, perché ti stai prodigando molto ma ti sembra di concludere poco. Meglio dormirci sopra.

Il consiglio del giorno: in qualsiasi situazione per distendere i tuoi nervi affaticati esci di casa per fare una bella corsetta rigenerante.

Voto 6 –

Pesci

Dedicarvi a progetti artistici e creativi per voi è come nuotare nel vostro oceano personale. Sono certa che adorate il progetto a Milano di realizzare più di 5000 murales per trasformare e rigenerare tutta la città. Con Mercurio della vostra, riuscite anche a segnarvi una tempistica ideale per poter riuscire a realizzare questa meravigliosa idea. Ovviamente tutto in vita teorica, per la pratica ci vorrà ancora un po’ di tempo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: siete prontissimi per dolcissime relazioni platoniche.

Lavoro: tenere a freno la vostra lingua è come domare un cavallo selvaggio che non ha intenzione di esser preso al lazo.

Salute: siete ancora in piena esplosione di sentimenti nel vostro cuoricino.

Il consiglio del giorno: la moda ‘pigiama’ impazza sia di giorno che si sera, perfetta per voi che siete da sempre dei sognatori estremi.

Voto 7 +