Oroscopo di oggi mercoledì 14 settembre 2022: Toro e Vergine fanno le fusa Oroscopo di oggi, mercoledì 14 settembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. La Luna in Toro porta un po’ di pace. In compenso, invece, il Sole opposto a Nettuno e Venere che sfida Marte, sembrano proprio mettere i bastoni tra le ruote all’espressione naturale e diretta delle emozioni.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 14 settembre 2022, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Ci sono diversi scontri tra i pianeti nel cielo di oggi.

Mercurio è opposto a Giove, Venere è quadrata a Marte e il Sole è opposto a Nettuno. Come dire che l'espressione e la ricezione dei sentimenti non sarà da dare per scontata.

Con una Luna decisamente nel femminilissimo segno del Toro, oggi il segno zodiacale sfortunato è lo Scorpione mentre il segno fortunato è il Toro stesso.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Insicurezze e dubbi perpetuano nella tua mente, e questo genere di instabilità ti rende sempre più irrequieto. È sempre il pianeta del pensiero, Mercurio, ad esserti ostile. Ti senti come la monarchia inglese che sta fronteggiando un momento di incertezza riguardo al proprio futuro. Ricordati sempre che prima ti devi focalizzare sul presente. Non farti troppe para.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: metti qui tutte le tue energie.

Lavoro: esprimere le tue posizioni è sconsigliatissimo.

Salute: anche ammazzandoti di sport non garantirai chiarezza nei tuoi pensieri.

Il consiglio del giorno: lo so che avresti bisogno di un supercomputer per gestire il planning delle attività dei figli post scuola, ma ti assicuro che con un semplice Excel ce la puoi fare anche tu.

Voto 6

Toro

Sai provocare lo stesso effetto dell’Amerigo Vespucci quando è stata avvistata dalla porta-aerei USA George H. W. Bush, che ha invitato un messaggio descrivendola la nave più bella del mondo. Con Venere e la Luna a favore oggi sei irresistibilmente sexy.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: padroneggi quest’arte come un maestro.

Lavoro: è il momento di grandi successi.

Salute: il tuo sorriso è da ola della curva sud della Roma.

Il consiglio del giorno: La famosa frase non si butta via niente fa parte assolutamente del tuo lessico quotidiano. Potresti infatti suggerire meravigliose ricette per i prodotti “imperfetti” che tutti giorni vengono gettati. Attendiamo il tuo blog su questo tema.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Pensate di sapere sempre tutto, ma ogni tanto dovreste richiamare il vostro ego e pensare di fare un bell'update come si deve, tipo quello di iOS 16 che riesce a integrare proprio tutto… forse per i più smanettoni, anche la toilette automatica. A volte Mercurio a favore non risolve proprio tutto.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: più che parlare passate subito ai fatti.

Lavoro: vi potreste perdere in un bicchier d’acqua.

Salute: puntate tutto su muscoli e sex appeal.

Il consiglio del giorno: Per lunghi viaggi in treno o in macchina potresti ascoltare degli interessanti audiolibri così, senza neanche accorgervene, potreste imparare qualche cosa di nuovo. La cosa penso proprio che vi piaccia.

Voto 7 +

Cancro

Non sai proprio evitare il gossip, e potresti lasciarti andare a commenti tra l’amaro e il sarcastico, come quelli di Fabrizio Corona sulla coppia più chiacchierata del momento Blasi-Totti. Cerca di limitare al massimo le tue dichiarazioni, perché con Mercurio contro potresti addirittura pentirtene.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: punti tutto sui piccoli gesti.

Lavoro: ti senti in un labirinto di Hesher, di colpo voli con le rondini.

Salute: la dolcezza infinita è un’ottima pillola per il buon umore.

Il consiglio del giorno: cerca un’altra passione oltre al gossip, perché sapere a memoria novella 2000 dopo un po’ diventa proprio noioso, soprattutto per chi ti ascolta.

Voto 6

Leone

Oggi è proprio la giornata in cui ti senti più iroso dei giocatori di Juventus-Salernitana, che per un goal si scatenano in una rissa. Credo proprio che tu stia soffrendo nuovamente per un Saturno parecchio pungente, a cui oggi si aggiunge anche una bella Luna storta. Fai un respirone e ricorda l’importanza del fairplay, anche quando i pianeti sono avversi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sei in modalità colla Bostik.

Lavoro: è il momento di dimostrare quanto vali. Forza!

Salute: non sei solo muscoli ma anche cervello!

Il consiglio del giorno: rilassarsi con del buon shopping è sempre un’ottima idea. Ma prima di lanciarti sulla borsa del momento, la “baguette” di Fendi, controlla prima di non averla già tu nel tuo armadio, o magari potresti sfilarne una vintage a tua mamma o a tua zia. Infondo il re-use è il vero trend.

Voto 7 +

Vergine

Impara a smussare un po’ gli angoli e a cercare di modificare gli stereotipi, anche se per te sono spesso delle solide basi. Con Venere a favore che ti aiuta ad abbracciare ‘quasi’ tutto, potresti anche riuscirci. Prendi ispirazione dall’enciclopedia Treccani, che ha cambiato l’ordine sia per gli aggettivi sia per le specifiche. Rassegnati, che con queste variazioni consultare il Dizionario non sarà più così immediato.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: metti da parte la tua ansia da prestazione.

Lavoro: dovrai abituarti a fare errori basilari.

Salute: lascia andare tutto, anche l’addominale scolpito.

Il consiglio del giorno: Prediligi sempre prodotti a km zero fanno bene sia il tuo territorio che alla tua cucina. Da preferire sempre.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Rallegrati di questo tuo momento in cui il cielo ti sorride e sentiti grata proprio come il pluri artista Klaus, Youtuber, influencer e famosissimo Dj. Con Mercurio nel tuo segno finalmente realizzi che per avere successo l’importante è fare quello che ti piace. Una ricetta semplice ma non sempre così evidente.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore vera spudorata.

Lavoro ardita e convincente come non mai.

Salute: sei meravigliosamente sexy e lo sai benissimo.

Il consiglio del giorno: lasciati prendere dalla voglia di acquistare una Smemoranda, il diario di quando anche tu andavi alle superiori. Chiedere ai tuoi colleghi di farti una dedica o scrivere direttamente gli appuntamenti con la penna sarà un simpatico modo per riprendere il ritmo lavorativo.

Voto 8 +

Scorpione

Sei alquanto fastidioso oggi, a causa di una Luna stortissima, e faresti di tutto pur di innervosire chi da sempre ti sta un po’ sui piedi. Proprio come gli scozzesi che stanno provando a far impazzire Re Carlo III, perché non vogliono rendere la pietra di Scone, reliquia fondamentale per l’incoronazione. Ti assicuro che tu sei anche peggio.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ci stai prendendo gusto.

Lavoro: non lasciarti prenderti da slanci emotivi.

Salute: già nel tuo adorato pigiamino dalle 19:00.

Il consiglio del giorno: in questo storico momento di certo potresti acquistare qualche gadget della regina Elisabetta, si sa mai che tra qualche anno possono diventare introvabili e aumentare anche di valore.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Ricordati che anche le star seguono i propri sogni e passioni, e non sono sempre limitati da quello che potrebbe pensare la gente. Lo so che Venere e Marte contro hanno decisamente abbassato la tua autostima. Ma pensa alla gioia dipinta sul viso di Silvester Stallone quando ha incontrato uno dei suoi miti: Sergio Mattarella. Ti assicuro che un Rocky così tenero ed emozionato non si è mai visto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: non vieni assolutamente preso sul serio.

Lavoro: le minacce ti assicuro che non funzionano.

Salute: il broncio è la tua nuova espressione preferita.

Il consiglio del giorno: Pratica la disciplina orientale del Thai Chi, che aiuta a focalizzare e a indirizzare in maniera efficace le energie. E tu in questo periodo ne hai proprio bisogno.

Voto 6 –

Capricorno

Che tu non sia proprio il più brillante nella stanza te ne sei accorto da solo, e la colpa è da dare a Mercurio in quadratura che da settimana scorsa è anche retrogrado, quindi crea ancora più confusione. Infatti potresti scambiare per un immenso croccante al sesamo le immagini della superficie solare formate, appunto, da giganteschi granelli giallo miele. Ricordati che non è (quasi) mai tutto come ti sembra.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: imbattibile in questo campo.

Lavoro: disponibile a collaborare.

Salute: sei più zen di un maestro che medita da anni su di un monte.

Il consiglio del giorno: Cerca di riorganizzare puntualmente la tua routine magari aiutandoti con dei piccoli allarmi sulla agenda del telefono. Così quando il cellulare suona avrai una vaga idea di dover fare qualche cosa.

Voto 7 –

Acquario

Nonostante qualche piccolo fastidio dato dalla Luna, oggi sei particolarmente esaltato, questo grazie a Marte, e potresti andare anche tu a festeggiare con i giocatori della nazionale di pallavolo che sono diventati campioni del mondo. Ti avverto che ogni scusa è buona per gozzovigliare.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: le conquiste abbondano.

Lavoro: aiutare tutti è la tua missione.

Salute: per te tutto è possibile. Anche la beauty routine.

Il consiglio del giorno: lo so che sei sempre in faccende affaccendato però proprio per questo ricordati di fare una colazione ‘da re’ anche perché tutto il resto della giornata spilucchi e basta.

Voto 8 e mezzo

Pesci

La vostra logistica, in questi giorni, è impossibile come quella di Artemis 1, che può pensare di intraprendere il viaggio verso la luna unicamente “azzeccando“ degli slot temporali di qualche ora ogni 25 giorni. Tenere a mente tutto questo vi fa proprio girare la testa. Marte vi ha decisamente messo ko.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: lamentarvi delle poche attenzioni non è una soluzione.

Lavoro: come minimo pretendete che vi si chieda sempre per favore.

Salute: se la polemica fosse uno sport, voi sareste campioni mondiali.

Il consiglio del giorno: ricordatevi che questa è la settimana ricominciano le scuole. Rassegnatevi a sveglie all’alba per preparare la colazione. Non prendetevi subito male.

Voto 6