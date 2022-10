Oroscopo di oggi mercoledì 12 ottobre 2022: Scorpione e Toro dalla lacrima facile Oroscopo di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Con la Luna in Toro possiamo avere un appiglio per mantenere la calma. Mentre Marte quadrato a Nettuno sembra volerci togliere ogni stabilità.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna segno per segno. Nel cielo di oggi quel Nettuno in Pesci perfettamente quadrato a Marte in Gemelli, ci dice di stare attenti alle cose che vengono a galla, ai movimenti profondi ed intimi, sia degli animi sia della terra.

Insomma manteniamo la calma e soprattutto la lucidità.

Con la Luna ancora per oggi nel segno di terra del Toro, direi che il segno fortunato è il Toro stesso mentre il segno sfortunato l'Ariete.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Siccome ad ogni domanda che ti viene posta tu scoppi come un petardo, proprio per Mercurio in opposizione, saresti il concorrente ideale per il programma ‘Ballando con le Stelle’. Potresti lanciarti in affermazioni e commenti fuori luogo, proprio come i celebri concorrenti, e scatenarti in pista facendo, sicuramente, aumentare lo share.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: meglio congelarlo, come i sacchetti di pesto preparati durante l’estate.

Lavoro: tieniti a debita distanza da computer e stampanti, ultimamente con la tecnologia hai un pessimo rapporto.

Salute: correre per ore senza pensare a nulla ti viene benissimo.

Il consiglio del giorno: studia le parole nuove sul dizionario della Zingarelli. Vedrai che scoprire il significato della parola ‘boomero’, per te sarà una vera svolta.

Voto 5 –

Toro

Non sai proprio trattenere quello che pensi, perché ti vorrai tanto liberare dalle costrizioni di Saturno. Proprio come Rocco Siffredi che, infastidito dalla baraonda creata dal cast del grande fratello VIP, consiglia di rivedere e riselezionare tutti i partecipanti. Tu, con la Luna nel tuo segno, vuoi che tutto scorra come un simpatico ruscello primaverile. Le nuvole temporalesche le spazzi via con un soffio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: le abbuffate delle scorse settimane le consideri quasi uno spreco.

Lavoro: essere giusto e corretto è il tuo obiettivo. Non farti un cruccio perché non puoi far si che tutti siano contenti.

Salute: goditi questa giornata dove tutto procede armoniosamente.

Il consiglio del giorno: ricordati sempre di soddisfare la tua gola. Visto il periodo. un buono ovetto fritto con una grattatina di tartufo è il pranzetto perfetto.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

I conti tornano finalmente, e voi siete pronti a dimostrare matematicamente qualsiasi vostro successo, visto che ora siete nelle grazie di Mercurio. Infatti anche Verstappen ora può rilassarsi, perché ormai è certo di essere campione del mondo con i conti fatti a tavolino. In questo modo con il risultato già in mano non avete bisogno di sforzarvi troppo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vivete in un bolla tutta rosa piena di dolcezze e tenerezze.

Lavoro: tenete banco in ogni situazione con l’appoggio del capo. Mica male.

Salute: vi sentite come se aveste trovato la pentola d’oro in fondo all’arcobaleno.

Il consiglio del giorno: organizzate una bella serata di giochi da tavola con tutti i vicini di casa e i vostri amici. Vedrete che sarà indimenticabile per tutti.

Voto 8

Cancro

Ti preoccupi troppo di voler capire tutto quello che leggi, ma ti devi rassegnare al fatto che avendo Mercurio contro, l’unica cosa in cui puoi sperare è essere informato sui fatti. Probabilmente non ti è molto chiara l’affermazione, letta di recente sui giornali, che dice che i presidi italiani sono i più pagati del mondo. Forse dovresti interessarti ad argomenti più leggeri, tipo il gossip, invece di quelli su cui può nascere una diatriba. Chiaro?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: paranoia totale. Sarebbe meglio non pensarci.

Lavoro: ti senti sempre poco preparato, come all’interrogazione di grammatica greca al liceo.

Salute: prenditi cura di te stesso e di quell'enorme cerchio alla testa.

Il consiglio del giorno: visto che in questo periodo ti senti proprio con le mani in mano, impara fare i tortellini in casa. Puoi anche surgelarli e utilizzarli quando gli amici ti faranno una simpatica improvvisata.

Voto 5 –

Leone

Ad ogni domanda banale, o comunque che tu reputi tale, dentro di te vorresti dare una rispostaccia, ma per fortuna subentrano i benefici influssi di Venere e di Mercurio, che ti rendono simpatico e disponibile. Proprio come Samantha Cristoforetti, che in un video sui social, spiega come il ciclo mestruale venga gestito in maniera “normale“ anche nello spazio. Spesso è meglio usare la diplomazia, anche quando si ha la Luna storta.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: concedersi all’amore quotidianamente è un gesto del tutto naturale.

Lavoro: l’empatia e gentilezza funzionano meglio del bastone e della carota.

Salute: con il tuo sorriso smagliante stendi qualsiasi fastidio meglio del paracetamolo.

Il consiglio del giorno: Concediti una serata al cinema così non dovrai passare ore e ore a scegliere quale sia la serie o il film migliore da vedere su una sulle piattaforme on demand.

Voto 7

Vergine

Sei aggrappata alle tue certezze, come una chiocciolina sullo scoglio, e proprio come ti chiede oggi la Luna. Dovresti però considerare che anche il mondo sta cambiando. Pensa che nel film Scooby-Doo, il personaggio di Welma fa addirittura coming out. Adattarsi ai tempi moderni non è poi così difficile.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti lasci andare ai piaceri ma unicamente in piccole dosi.

Lavoro: devi aggiornare il tuo sistema centrale con una bella dose di chiacchiere con qualche teenager.

Salute: concediti qualche piacere, come un bel pasticcino alla crema.

Il consiglio del giorno: rileggere i libri di Gianni Rodari è sempre un gran piacere, ma ben presto ti accorgerai anche tu che sono decisamente anacronistici, tanto da farti scendere una lacrimuccia quando viene citato il telefono con la rotella.

Voto 6

Bilancia

Svetti su tutto lo zodiaco, mia cara Bilancina, proprio perché illuminata da tutti i pianeti. Ti senti esattamente come l’albero più alto del mondo recentemente scoperto in Amazzonia che, con i suoi quasi cento metri d’altezza, chioma compresa, si può notare a più di 100 km di distanza.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore Dita von Teese scansati!

Lavoro nessuno sarà capace di dirti di no.

Salute: quando passi tu anche il sole sembra più luminoso.

Il consiglio del giorno: è il periodo giusto per regalarsi un bel giro di shopping con un’amica. Approfittane di questa stagione dove fa ancora caldo e c’è luce fino a tardi.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Di recente avresti bisogno di un cane da compagnia, perché pare che solo dall’odore i cani capiscano immediatamente il livello di stress del proprio padrone. Tu, che sei sempre in sfida con Saturno, e oggi anche con la Luna storta, avresti proprio bisogno di un amico peloso che scodinzola teneramente per strapparti un sorriso.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: come lo schermo di un computer in palla, ti si legge in faccia la scritta stand by.

Lavoro: ricordati che anche la ritirata, con un po’ di fantasia, può essere l’incipit di una vittoria.

Salute: ama un po’ di più te stesso invece di aspettare gli altri. Vedrai che farai prima.

Il consiglio del giorno: lo so che gli argomenti da streghetta ti piacciono molto, infatti ti consiglio imparare a conoscere i cristalli con @laroutinecristallina su Instagram. Scoprire quale pietra possa darti maggior benessere sarà una vera illuminazione.

Voto 6 –

Sagittario

Va bene che ti senti già ringalluzzito con Mercurio che è tornato al tuo fianco, però non puoi sbilanciarti nelle imprese eroiche che tanto ti caratterizzano, perché comunque Marte è sempre lì pronto a ricordarti che non te lo puoi permettere. Quindi mettiti comodo sul divano a guardare, a commentare, e ad apprezzare l’impresa di Filippo Ganna, che ha stabilito il nuovo record dell’ora di ciclismo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: Mi raccomando concentrati soprattutto sui preliminari.

Lavoro: in effetti mancavano un po’ in in ufficio i tuoi commenti da ‘so tutto io’.

Salute: l’attività perfetta per te è il Tai Chi, lenta e che richiede moltissimo controllo. Vedrai che pian piano, superato questo livello, tornerai ad attività molto più dinamiche.

Il consiglio del giorno: un bel giro in Toscana in groppa ad un cavallo è proprio quello che fa per te. Unisce il viaggio e il poco sforzo, anche se alla fine vedrai che la sera ti sentirai un filino incriccato.

Voto 7

Capricorno

Ora che hai scoperto che le mascotte dell’NBA guadagnano tantissimi soldi, tanto da superare addirittura i nostri atleti medaglie d’oro olimpionici, stai quasi quasi pensando che potrebbe essere il tuo mestiere ideale. Da quando hai Venere contro tu pensi soltanto al tuo personale tornaconto. Chi se ne frega se in quello che fai non c’è assolutamente alcuna passione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: non vuoi assolutamente dividerti con nessuno.

Lavoro: per far tornare i conti sarebbe meglio chiedere al tuo commercialista.

Salute: il tuo personaggio nel mondo di Asterix si chiamerebbe ‘Polemix’. Non so se ho reso l’idea.

Il consiglio del giorno: riguarda la trilogia ‘Ritorno al Futuro’ che probabilmente possiedi già in DVD e quindi non ti costerà alcun abbonamento sulla piattaforma on demand.

Voto 5 e mezzo

Acquario

Corri nella cittadina di Glasgow, dove è appena stata promossa la body heat dal Town Rock Energy. Praticamente nel locale più si balla e più si genera energia, con il movimento e il calore del corpo. Perfetto per dare sfogo al tuo Marte che scalpita per serate scatenate.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: Sei proprio un ingordo.

Lavoro: Travolgi tutto e tutti pur di portare avanti tutti i tuoi obiettivi. A volte effettivamente è un po’ esagerato. Salute: Sei sempre da 10 e lode anche con la luna storta.

Il consiglio del giorno: ascolta il rock duro dell’ultimo album dei Queens of the Stone age. Perfetto per il tuo animo da duro del rock.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Ultimamente siete particolarmente sensibili a tutto quello che sentite, come un’aggressione personale a causa di Marte di traverso. Proprio come Right Said Fred, l’autore della celebre canzone I’m too sexy, che non avendo dato il permesso a Beyoncé per cantare il suo pezzo, ha deciso di lamentarsi pubblicamente sentendola cantare il suo singolo più famoso. Voi però dovreste anche accettare il fatto che il mondo è un po’ una giungla, e bisogna avere le spalle un filino più larghe.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: Desiderate unicamente il caldo e avvolgente abbraccio della mamma.

Lavoro: Questo è un buon momento per fare ordine tra i cassetti e buttare via tutte quelle cartacce che continuate a tenere come ricordo.

Salute: Accettate di fare ginnastica solo se ‘posturale’.

Il consiglio del giorno: per far sfogare la vostra fantasia organizzate la festa di Halloween. Potete sbizzarrirvi con decorazioni da far rabbrividire tutti i vostri invitati.

Voto 6 e mezzo