Oroscopo di oggi lunedì 31 ottobre 2022: si festeggia Samhain nel segno dello Scorpione Oroscopo di oggi, lunedì 31 ottobre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: le energie sono molto potenti. La Luna è fortissima in Capricorno congiunta al pianeta delle profondità e del potere, Plutone, proprio nel giorno di Samhain, quando i due mondi dei vivi e dei morti si uniscono.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, lunedì 31 ottobre 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna segno per segno. Oggi si festeggia Halloween, che ha ovviamente una lunga tradizione.

Samhain infatti è uno degli 8 Sabbat, le feste della ruota dell'anno, e anzi è uno dei più importanti con il quale nelle culture naturaliste si festeggiava l'inizio dell'anno nuovo. Anche qui chiaramente l'idea è quella della porta, dell'incontro tra i due mondi.

Con la Luna oggi in Capricorno, fortissima perché congiunta anche a Plutone, direi che il segno fortunato sia proprio il Capricorno, mentre il segno sfortunato l'Ariete.

Leggi anche Oroscopo del 28 ottobre 2022

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Ti vedremo saltellare a destra e a sinistra, perché finalmente alleggerito da quel peso che ti dava alla testa Mercurio in opposizione. Infatti, ora puoi dire la tua senza timore di sbagli in qualsiasi situazione. Attenzione, però, che i tuoi riferimenti siano comprensibili perché rischi di fare come Elon Musk, che entra nella sede di Twitter con un lavandino (sink in inglese) e la maggior parte del mondo non capisce che sta facendo una battuta ironica riferita al verbo inglese ‘to sink in’: immergersi. Ecco mio caro, tu punta su riferimenti molto più semplici, mi raccomando.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: non ti sei ancora presentato, che già volano via le mutande.

Lavoro: ora che hai finalmente qualche cosa di sensato da dire e non te ne stai zitto un attimo.

Salute: sei inafferrabile, come una pallina da ping pong quando la si rincorre per terra.

Il consiglio del giorno: acquista le caramelle a forma di occhio, il dolce perfetto per spaventare gli amici la sera di Halloween.

Voto 8 +

Toro

Se già eri sentimentalmente molto tormentato dalla Venere in opposizione, oggi che hai anche la Luna contro ti sembra di aver perso la totale fiducia nei confronti dell’amore. Se ti può consolare, in questo periodo molte delle storiche coppie che ci hanno fatto sognare per anni, dichiarano di essere attivate al capolinea. L’ultima indiscrezione infatti arriva su Claudio Amendola e Francesca Neri, che annunciano la fine del loro matrimonio, ma che continuano ad esserci sempre l’uno per l’altra. Ricordati sempre che l’amore si modifica, non resta fermo ai fremiti dentro le mutante dei primi periodi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: lo guardi da lontano come si fa con i cataloghi delle vacanze invernali e con le immagini dei Caraibi.

Lavoro: oggi è la giornata perfetta per decidere di fare il ‘ponte’!

Salute: sei autorizzato a trascorrere tutta la giornata in pigiama senza far nulla.

Il consiglio del giorno: una fuga lontana da tutto e da tutti è l’ideale. Cerca un last minutes con partenza la sera per avere una scusa plausibile per saltare tutti i festeggiamenti di Halloween.

Voto 5

Gemelli

Vi devo informare subito che non siete più i favoriti del vostro tanto caro pianeta del pensiero: Mercurio. Nonostante questo, la vostra voglia di giocare e scherzare con tutto, oggi viene enfatizzata dalla Luna, tanto che contribuite a rendere ancor più ‘virale’ la foto scattata negli USA di una strega che vola all’imbrunire e che poi si scopre essere un gufo che ha rubato una scopa. Che sia realtà finzione o fake del web, questo sarà di certo uno degli scherzi più belli della giornata più irriverente dell’anno.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: oggi diavoletti sexy anche nell’outfit.

Lavoro: pronti per una maratona di giochi da tavola.

Salute: in grandissima forma!

Il consiglio del giorno: non acquistate una maschera di Halloween paurosissima per far spaventare la vicina di casa per cui avete un debole, piuttosto invitatela ad uscire.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Ora che anche Mercurio è tornato ad esserti amico, tu non temi più nulla. Infatti, alla notizia di un asteroide che potrebbe sfiorare la terra, la tua reazione è quella o di aprire le tue grandi e calorose braccia che ha ti ha rafforzato Venere per accoglierlo o trovare un modo per fargli cambiare direzione con la tua grande capacità intellettiva ritrovata. In entrambi i casi, tu sei super attivo.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: canticchi inni all’amore tutto il giorno.

Lavoro: anche se ti trovassi in vacanza per qualche giorno hai sempre tempo per dedicarti al business.

Salute: il tuo meraviglioso sorriso illumina tutta la stanza, come i faretti delle vetrine delle boutique.

Il consiglio del giorno: decidi i tuoi look la sera prima, per non perdere tempo la mattina davanti all’armadio.

Voto 7 +

Leone

Il tuo umore oggi potrebbe crollare, proprio come il titolo Meta a Wall Street, che ha ha dirittura raggiunto i valori che aveva nel 2015. Come darti torto, mio caro Leone, con Mercurio e Venere contro, a cui oggi si aggiunge la Luna storta. Sei assolutamente giustificato dall’astrologa a dire a tutti ad alta voce che è proprio una giornata no! A volte succede. Ricorda che tu hai sempre Marte dalla tua che ti aiuta ad affrontare qualsiasi situazione, e ti assicuro che non è poco.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: per te ha lo stesso gusto della minestra di broccoli. Non ne vuoi assaggiare neppure un cucchiaio.

Lavoro: approfitta del ponte per tenerti alla larga da email e telefonate con il capo.

Salute: lo sport è un perfetto anti stress che puoi praticare anche più volte al giorno se necessario.

Il consiglio del giorno: hai bisogno di un tocco di magia, quindi leggi la storia della parola ‘Abracadabra’ e applica l’incantesimo a piacimento.

Voto 5

Vergine

Sul tema della mobilità nelle città, ed in particolare se l’utilizzo dei monopattini, sia una valida opportunità per ridurre il traffico cittadino, tu sei in assoluto il segno che potrebbe dare un’opinione sensata con tanto di suggerimenti utilissimi, grazie al ritorno di Mercurio. Ma tu al momento sei più catturata dalla tua positivissima situazione amorosa, che con Venere a favore sta prendendo una piega alquanto interessante, e su cui è indispensabile concentrare tutte le energie. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti senti come un ricercatore che ha appena scoperto l’elisir di lunga vita.

Lavoro: sei più concentrata a viverti le passioni della vita che rispondere alle email.

Salute: oggi puoi seguire i tuoi rilassanti ritmi biologici. Bravissima!

Il consiglio del giorno: preparati ad accogliere i bambini che girano per le case in caccia di ‘dolcetto o scherzetto?’.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Mia cara, non è il momento di lamentarsi perché hai perso i consensi di Mercurio, tanto da sentirti come il principe Harry che pubblica la sua autobiografia intitolata: ‘La ruota di scorta’. Con Marte dalla tua, e oggi anche una bellissima Luna che da quel giusto pepe, tu ti puoi dedicare a tutte le relazioni interpersonali, sia che siano su un tavolo da gioco con gli amici che sotto le coperte. Stai buona e goditi la vita. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore ti riassumo in una sola parola: scatenata!

Lavoro metti tutta la tua voglia di divertimento per organizzare una bella festa di Halloween.

Salute: ci prepariamo a vederti in mise sexy diavoletta.

Il consiglio del giorno: guarda il film ‘Hocus Pocus’ per entrare subito nel mood della serata.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

La passione arde non solo sulla pelle perché ora con Mercurio che è entrato nel tuo segno, la tua mente è una fucina di pensieri sconci da far arrossire Rocco Siffredi. Venere smuove le tue passioni più recondite, come nella celebre serie TV degli anni novanta ‘Uccelli di Rovo’, di recente tornata in auge, e tu sei come padre Ralph che al richiamo della tentazione non può assolutamente resistere. Preparati a una nottata da segnare negli annali.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: la passione è irrefrenabile.

Lavoro: sai come impiegare meglio il tuo tempo che passare ore a spiegare le nuove strategie ai colleghi. Vero?

Salute: bello, forte e prestante. Dimmi tu, cosa vuoi di più?

Il consiglio del giorno: guarda i tutorial online per un trucco ‘Spooky’ perfetto.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Tutto quello che parla di movimento, per te deve essere ridotto al minimo, perché con Marte in opposizione di certo non hai la giusta preparazione atletica per affrontare le tue solite maratone. Infatti, alla notizia che alcune piste ciclabili di Milano siano in “contromano“, a te poco importa perché quello che tu valuti è la lunghezza del tragitto. Sei disposto ad andare controcorrente purché sia in discesa o poco faticoso.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti piace, ma ti dedichi il minimo sindacale.

Lavoro: se l’argomento non ti interessa o non hai nulla da dire in proposito sbadigli apertamente annoiato come uno studente che legge per la prima volta il ‘Paradiso’ di Dante.

Salute: il tuo motto è minimo sbattimento e mi accontento del risultato. Mi pare giusto un po’ di obiettività.

Il consiglio del giorno: ormai il tema Halloween per te è già passato e puoi quindi dedicarti a studiare tutte le novità sull’ultima versione dell’IPad in imminente uscita.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Finalmente le tue affermazioni tornano avere un totale senso logico e accompagnate da modi affabile e molto tolleranti. Con Venere e Mercurio che ti appoggiano non rischi più di fare la fine di Elenoire Ferruzzi, che è stata eliminata dal Grande Fratello VIP con un consenso di più del 90%. Ora puoi sentirti libero di goderti finalmente tutti i riflettori puntati addosso e tornare ad essere il sexy comandante di ventura che amiamo molto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei zuccheroso come le caramelle nel calderone (di plastica) da regalare ai bambini.

Lavoro: torni ad imbroccare tutti i congiuntivi e i condizionali. Ti assicurato che non è da poco.

Salute: preparati a complimenti e ammiccate anche dal giornalaio sotto casa.

Il consiglio del giorno: rileggi uno dei tanti successi di Stephen King, perfetti per la notte più paurosa dell’anno.

Voto 6 e mezzo

Acquario

La filosofia di yoga, che sostiene l’importanza del ‘qui e ora’, dovrebbe per te entrare tra le tue abitudini quotidiane. Con Mercurio che ti ha abbandonato, la percezione di dove sei e quello che fai potrebbe infatti sfuggirti di mano e seguendo unicamente i consigli di Marte della Luna ti ritroveresti anche tu come Memo Remigi a fare la ‘mano morta’ in diretta TV nazionale. Quindi, mio caro, cerca di stemperare un po’ i tuoi bollenti spiriti e soprattutto tenere a posto le mani quando non è il momento.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: appena senti ‘dolcetto o scherzetto’ persi subito che sia un proposta piccante.

Lavoro: sei come i rampanti manager della New York ‘anni ottanta’ che mischiano sempre sesso e potere.

Salute: a volte essere sempre forti e vigorosi è proprio sfinente, per gli altri. Ricordatelo!

Il consiglio del giorno: prima di uscire per festeggiare questa sera, prenditi cinque minuti per fare una bella meditazione. Vedrai che ti aiuterà a far sì che la tua serata sia ancora più divertente. Fidati.

Voto 6 +

Pesci

Sea fino a qualche giorno fa eravate in dubbio se preferire la pizza margherita o quella rossa con la mozzarella (che sono praticamente la stessa cosa), ora che hai ritrovato i benefici mentali di Mercurio siete tornati abili a esprimere liberamente e chiaramente scelte che pensavate impossibili. Infatti siete addirittura in grado di dire quale sia tra i giudici di X-Factor il vostro preferito, il più fico e quello che sicuramente la propria squadra alla vittoria. Sbilanciarvi in affermazioni categoriche non è più un problema.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: l’amore lo fate con la testa e con il cuore.

Lavoro: pronti a concretizzare tutte le vostre meravigliose idee.

Salute: anche di prima mattina, tutti spettinati e arruffati, siete pazzescamente sexy.

Il consiglio del giorno: lo so che vi perdereste volentieri in un bel libro di storia del novecento ma questa sera potete divertirvi molto di più che con la sola cultura.

Voto 7 +