Oroscopo di oggi lunedì 26 settembre 2022: Bilancia e Acquario carichi di buoni propositi Oroscopo di oggi, lunedì 26 settembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Giove si oppone perfettamente al Sole: c’è un sentimento di incertezza e sospetto verso l’esterno!

L'oroscopo di oggi, lunedì 26 settembre 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali.

Reduci dalla Luna nuova in Bilancia di ieri notte, ci resta il Sole opposto a Giove. Questo aspetto indica un momento di sfiducia, soprattutto verso l'esterno: sospettosi e accorti. Forse non è per forza un male!

Con la Luna di oggi che si trova nel segno zodiacale della Bilancia, il segno sfortunato è l'Ariete mentre il segno fortunato è l'Acquario!

Ariete

Ora che Mercurio non si mette più di traverso, puoi iniziare a goderti serenamente questo momento. Non hai intenzione di essere scalfito da discussioni e pettegolezzi, proprio come Ambra Angiolini, che non risponde alle provocazioni di Silvia Slitti sui social per la diatriba sulla casa che sta affittando dalla celebre wedding planner. Una volta seduto e messo comodo, non ti smuovi neppure di un centimetro.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: sai esattamente quello che vuoi.

Lavoro: passi senza scrupoli davanti a tutti i tuoi colleghi.

Salute: indirizza le tue capacità, come un arciere con una freccia.

Il consiglio del giorno: è sempre importante mantenere clima di amicizia nel posto di lavoro. Cerca di non mettere sempre davanti le tue necessità rispetto alle relazioni. Vedrai che ti conviene.

Voto 7 +

Toro

Hai tutte le capacità, e soprattutto il favore dei pianeti, per perseguire grandi progetti. Con Mercurio e anche Venere a favore, vuoi lasciare un segno importante per la collettività. Proprio come il Comune di Milano, che ha deciso di implementare le piste ciclabili con più di 25 percorsi. Benessere e rispetto sono le basi per una migliore convivenza con la società.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: lo fissi come un piacevolissimo appuntamento di lavoro.

Lavoro: hai grandi visioni da mettere assolutamente in pratica.

Salute: il classico intramontabile per te supera tutte le nuove tendenze della fashion week.

Il consiglio del giorno: dopo un’estate passata in maglietta e pantaloncini corti è il momento per rispolverare la camicia di tutti colori in tutte le salse. Colletti inamidati e maniche a sbuffo sono benvenute.

Voto 8 +

Gemelli

Con la liberalizzazione delle vetrate per balconi e terrazze, voi avete già un sacco di idee a proposito. Non fatevi però trascinare alla cieca da Marte, perché ora che avete Mercurio contro, non potrete trasformare il vecchio stenditoio condominiale nella vostra garçonniere. Ci sono sempre regole da rispettare.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: optate per piumini e oli essenziali, invece degli amatissimi frustini.

Lavoro: su ogni cosa siete assolutamente fuori tempo.

Salute: non vi rendete assolutamente conto che siete insopportabili.

Il consiglio del giorno: il nuovo galateo toglie gli obblighi dell’uomo verso la donna, per cui adesso è il momento che ognuno prenda lo slancio per fare gesti amorevoli. Non ci si può aspettare niente dagli altri, né un’automatica devozione. Bisogna impegnarsi.

Voto 6 +

Cancro

In questo periodo di austerity, e soprattutto nel tuo caso, con Giove contro che ti prosciuga il portafoglio, ti trovi in difficoltà quando vuoi portare la tua dolce metà in posti chic per cenette romantiche. Per queste occasioni, arriva in tuo aiuto la guida Bib Gourmand di Michelin 2022, dove mangiare a meno di 35 € nelle città d’arte. Così potrai fare sempre bella figura e sentirti soddisfatto per essere riuscito ad offrire il massimo.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: assecondi qualsiasi voglia del tuo partner.

Lavoro: invii documenti che possono essere letti solo con una password criptata.

Salute: tira fuori tutto il tuo splendore. Forza!

Il consiglio del giorno: Fai un giro alla fiera Cersaie, per vedere tutte le novità sull’arredamento e sulla casa. Potrebbe addirittura venirti voglia di rinnovare il tuo meraviglioso il tuo nido d’amore.

Voto 7

Leone

Senti che nel tuo cuoricino potrebbe sbocciare l’amore con questa bella Luna Nuova favorevole alle relazioni. Vorresti anche tu trovarti su una bella terrazza con vista su Roma, come Bebe Vio che tuba come una colombina innamorata con Gianmarco Viscio. Organizza subito un appuntamento romantico.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: intoni solo canzoni d’amore.

Lavoro: procede tutto secondo i piani.

Salute: ti senti come appena rientrato dalle vacanze.

Il consiglio del giorno: il colore di capelli Ginger, ovvero rosso fuoco, è ideale per l’autunno. Per di più si sposa benissimo con la grande passione che ti pervade in questi giorni. Provalo!

Voto 6 e mezzo

Vergine

Solo tu, che sei una vera signorina perfettina, esaltata da Mercurio, potresti superare le rigidissime selezioni del personale di Air Emirates. In aggiunta, con Venere nel tuo segno, potresti essere proprio tu ad essere premiata per lo chignon perfetto fatto a regola d’arte. Non fare la finta stupita, perché conosci benissimo le tue capacità.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sull’argomento sai tutto, ora tocca a te lasciarti andare.

Lavoro: tieni tutto sotto controllo, anche da remoto.

Salute: la tua forza di volontà supererà qualsiasi colpo di sonno.

Il consiglio del giorno: inserisci nella tua dieta in cibi a calorie negativa, quelli che bruciano tutto quello che mangi, non che tu ne abbia particolarmente bisogno, ma è sempre un bene stare attenti alla linea.

Voto 8

Bilancia

Prenditi un momento di pausa, dopo gli stravolgimenti di questa Luna nuova nel tuo segno, per poter osservare quanta strada tu abbia fatto nell’ultimo mese. E goditi tutti risultati che sei riuscita a conseguire. Fai come il cavallo Varenne, il super campione che ha vinto di tutto e di più. Ritirati per qualche giorno ad una vita tranquilla e bucolica, per ricaricare le batterie e, soprattutto, per far sedimentare i tuoi pensieri. Fidati.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: di amori adesso ne hai mille in testa.

Lavoro: il riposo del campione è quello di cui hai bisogno.

Salute: impara ad ascoltare bene le tue emozioni invece di metterle sempre sulla bilancia.

Il consiglio del giorno: regalati un momento lontano dal logorio della vita moderna, immergendoti nella natura e spegnendo anche il cellulare. Ti assicuro che è rigenerante.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Potresti lasciarti sedurre dall’idea di una famiglia grande e numerosa, proprio perché Venere e Mercurio ti suggeriscono che questo sia il percorso da seguire per la natura umana. Non dobbiamo stupirci, infatti, se ti sentiremo parlare in maniera entusiastica del terzo figlio di Mark Zuckerberg. Se fosse anche solo un abbaglio, sei davvero irresistibile in questo mood tra il tenero e il dolcissimo. Concretezza e cinismo torneranno ben presto, tranquillo.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: parli solo con parole che fanno rima con amore.

Lavoro: metti da parte tutte le tue strategie più spietate.

Salute: un morbido peluche perfetto per addormentarsi.

Il consiglio del giorno: per il compleanno dei 28 anni di Friends, preparati per una maratona della serie più famosa al mondo. Riguardare la prima stagione sarà più divertente di quanto tu possa ricordare.

Voto 8 +

Sagittario

Le tue energie sono sempre più scarse, e il tuo allure frizzante è quasi scomparso a causa di Marte in opposizione. Soffri dello stesso problema dello stabilimento della Menabrea che, a causa della mancanza di anidride carbonica, è costretto a chiudere per qualche settimana. Praticamente mai una gioia, neanche una birretta con gli amici.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: dovresti scrivere a ‘Chi l’ha visto’.

Lavoro: vorresti darti malato, ma questa scusa l’hai già usata troppe volte.

Salute: la sveglia la mattina è una tortura medievale.

Il consiglio del giorno: fai un bel Immunity Boosting Retreat per alzare le difese immunitarie in vista dei malanni invernali. Ricordati sempre che prevenire meglio che curare.

Voto 5 +

Capricorno

Prontissimo a viziare tutte le persone che ami, proprio come faceva Elisabetta II con i suoi Corgi reali. Con Venere, e soprattutto Mercurio che ti appoggiano, come minimo vuoi servire ai tuoi cari qualsiasi ben di dio su un piatto d’argento, a partire dalla prima colazione. Quasi quasi mi aggiungo anch’io all’allegro banchetto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: amante attento e servizievole.

Lavoro: ti impegni al massimo con la mente, ma soprattutto con il cuore.

Salute: quando ci sono in mezzo i sentimenti, non ti stanchi mai.

Il consiglio del giorno: Porta tutto il surplus che hai in casa nelle hub antispreco che si trovano a Milano. Sarà un vero piacere ripulire la tua dispensa e allo stesso tempo fare un gesto per la società. Rimboccati subito le maniche.

Voto 8 +

Acquario

Sei sempre pronto per attività molto spericolate che ti suggerisce di continuo Marte. Sono certa che vorresti provare la moto volante che di recente è apparsa sui quotidiani online. L’unico problema è che il costo è decisamente esagerato. Ne vale davvero la pena per una botta di adrenalina?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei sempre pronto alla conquista.

Lavoro: con il solo entusiasmo travolgente non si raggiungono gli obiettivi. Ci vuole sempre un po’ di testa.

Salute: tenere a freno le tue energie è davvero impegnativo.

Il consiglio del giorno: dovresti imparare ad incanalare le tue energie per qualcosa di più utile che correre per ore al parco. Portare una bella cassa d’acqua alla tua vicina un po’ âgée, potrebbe essere un’ottima alternativa.

Voto 7 –

Pesci

Vi sentite così costretti da Venere e Mercurio in opposizione, che ogni occasione è buona per mettervi comodi. Proprio come la modella che durante la sfilata di Fendi si toglie le scarpe mentre solca la passerella. Stare sempre comodi per voi è un diktat, soprattutto se si parla di piedi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vorreste fluire armoniosamente nelle onde dei sentimenti, invece di sentirvi sempre alla deriva.

Lavoro: iniziate a prendere tutti i disguidi con grande filosofia. È il giusto atteggiamento.

Salute: non pretendete troppo da voi stessi.

Il consiglio del giorno: andate a vedere la mostra di Lucio Dalla all’Ara Pacis. A detta di tutti i pare sia stupendo entrare anche solo per qualche ora nel magico mondo del mitico artista bolognese. Non c’è tanta fretta, perché è appena stata inaugurata.

Voto 5 +