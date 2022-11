Oroscopo di oggi lunedì 14 novembre 2022: Cancro e Scorpione urleranno i loro bisogni Oroscopo di oggi, lunedì 14 novembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. C’è un bel trigono tra Lilith in Cancro, Sole in Scorpione e Nettuno in Pesci. Un’esplorazione profonda dei nostri bisogni, e la voglia di lottare per vederli riconosciuti. La parte femminile che è in noi non ha alcuna intenzione di restare in silenzio.

L'oroscopo di oggi, lunedì 14 novembre 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Vorrei concentrarmi su di un bel trigonone (positivo quindi), tra Lilith, il Sole e Nettuno.

Insomma, i bisogni profondi ed emotivi, quelli legati alla nostra parte femminile, saranno irrefrenabili, e per la loro realizzazione saremo pronti a lottare.

La Luna si trova a metà tra Cancro e Leone, dove entrerà nel primo pomeriggio. Per questo direi che il segno sfortunato sia il Capricorno e il segno fortunato sia lo Scorpione… ma solamente fino al caffè dopo pranzo.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

La tua forza ormai è leggendaria grazie al continuo appoggio di Marte. Oggi, però, con la Luna avversa potresti non percepire i limiti. Infatti, potresti anche tu rischiare inavvertitamente di far crollare tutto il macchinario del bilanciere per la tua foga di sfida nel sollevamento pesi in palestra. Proprio come è successo al muscolosissimo e fortissimo attore che ha interpretato ‘La Montagna’ in Games of Thrones, che riesce a sollevare più di 500 chili. Il record mondiale per oggi può attendere.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: i preliminari ti annoiano perché vuoi passare subito all’azione.

Lavoro: sei un filino aggressivo, tanto che i colleghi appena ti incrociano in corridoio si defilano silenziosamente.

Salute: hai la forza di Maciste, mettila a disposizione per la comunità.

Il consiglio del giorno: vai a vedere il film dedicato a Gigi Riva che racconta la storia di un vero campione.

Voto 6 e mezzo

Toro

Sei alla ricerca maniacale del luogo più adatto in cui tu possa mettere solide basi per tua casa, sia a livello emotivo che fisico. Continuare ad essere nomade, come ti stanno obbligando a fare Venere e Mercurio, ti sta davvero sfiancato. Per fortuna ci pensa oggi la Luna a fornirti un elenco completo di case e appartamenti per te più adatti, con tanto di descrizione di locali, servizi circondari e addirittura del meteo. Infatti nel Comune di Milano è uscita una recente ricerca sul clima di ogni quartiere. A seconda del gusto si può scegliere quello più caldo o quello meno piovoso. Mica male vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ogni tanto bisogna tornare a casa dalla mamma per farsi coccolare per bene. Chiamala subito per farti preparare la merenda.

Lavoro: rifuggi tutte le richieste last minutes o distruptive che sono molto in voga tra i marchettari. Tu innanzitutto chiedi che i termini ti vengano tradotti e spiegati in italiano.

Salute: niente diete, tu hai bisogno di una bella fetta di torta alle mele con doppia panna. Esagera!

Il consiglio del giorno: quando sei a casa ogni volta che hai bisogno di un’informazione e poi benissimo chiedere ad Alexa. Attenzione a come poni le domande, perché a quelli senza senso neanche lei saprà risponderti.

Voto 5 e mezzo

Gemelli

Allora notizia dell’enorme ‘blob’ bianco spiaggiato in Cornovaglia, a cui nessuno sa dare una spiegazione né scientifica né razionale, sì è subito pensato che potesse essere una delle vostre mitiche bravate. Avete sempre tantissima voglia di scherzare, e lo fate anche in maniera evidente e spudorata, perché Marte vi consiglia di lanciare il sasso e di non nascondere la mano. Siete pronti a diventare pubblicamente i più grandi burloni che si siano mai conosciuti. Una giornata con voi sarà un vero spasso.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: di baci e abbracci ne avete una scorta infinita.

Lavoro: fare una ‘supercazzola’ al capo potrebbe non essere una delle vostre trovate più geniali.

Salute: avete l’agenda ad incastro, ma aggiungere attività non è un problema. Forse perché credete di avere il dono dell’ubiquità.

Il consiglio del giorno: andate il pomeriggio in discoteca con i vostri amici per rivangare i tempi di gioventù. Ovviamente sceglietene una con il vostro target di età.

Voto 7 +

Cancro

Oggi sei pronto a celebrare l’amore in tutte le sue forme e dimensioni, perché sei particolarmente favorito sia da Venere che dalla Luna nel tuo segno. Tra i vari esempi di coppie felici potresti prendere Fabio Caressa e Benedetta Parodi, che proprio in questi giorni festeggiano i 25 anni di matrimonio. Ovviamente, oltre alla grandezza dei sentimenti iniziali, per poter avere delle durature relazioni bisogna avere regole, e soprattutto rispetto reciproco. Questa parte che va oltre il finale “e vissero tutti felici e contenti” deve essere spiegata fin da piccoli, con tanto favola della buonanotte.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: appena vedi il tuo partner, parli direttamente con i sonetti di Shakespeare.

Lavoro: il benessere e l’armonia tra i tuoi colleghi è il tuo primo obiettivo della giornata.

Salute: i tuoi abbracci sono così dolci che tutti ne vorrebbero poter assaggiare un po’.

Il consiglio del giorno: leggete ai bambini la favola del ‘Grufalò’ che oltre ad essere molto fantasiosa e in rima baciata, è anche molto educativa.

Voto 8 e mezzo

Leone

Se da una parte ti intriga parecchio poter andare a vedere i Mondiali di calcio nel Qatar, dall’altra l’idea di dover soggiornare in un container ti sembra inadeguata ai tuoi standard. Nonostante Mercurio contro cerchi di abbindolarti, per fortuna un certo amor proprio, grazie a Marte, vince a mani basse. Piuttosto che un’accomodation a te poco affine, tu preferisci di gran lunga il tuo comodissimo divano con tanto di schermo gigante, o al massimo scendere al pub sotto casa e tifare con gli amici.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti concedi solo a situazioni ‘cotte e mangiate’.

Lavoro: chiedi a gran voce rispetto, poi se c’è tempo si può discutere anche d’altro.

Salute: l’uscita con gli amici è fondamentale per il tuo equilibrio psico-fisico.

Il consiglio del giorno: visita un museo di Arte Contemporanea per solleticare il tuo intelletto e l’immaginazione.

Voto 6 –

Vergine

Il concetto di decluttering, la necessità di eliminare tutto il superfluo per diventare minimalisti, ti è molto affine. Questa tendenza a semplificare, oggi con la Luna a favore, potrebbe trasformarsi in una impellente necessità di donare ed essere altruista. Infatti, sei allineata all’idea delle radio presentatrici ‘La Vale’ e ‘La Pina’ del programma Pinocchio su Radio Deejay, che hanno deciso di regalare i loro vestiti da sposa perché stufe di vederli appesi e utilizzati solo per un giorno speciale del matrimonio. In questo modo potranno fare felice anche delle future sposine. Ispirati a questa loro iniziativa per ripulire anche tu i tuoi armadi.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: hai deciso che oggi puoi duplicare la solita dose di baci e abbracci. Brava, lasciati un po’ andare all’istinto.

Lavoro: disfi e rifai progetti su progetti, ma ora è arrivato il momento di mettere in pratica tutte le tue teorie.

Salute: sei talmente meravigliosa che puoi uscire di casa ‘acqua e sapone’.

Il consiglio del giorno: le ‘ballet flats’ sono una delle manie di stagione per passeggiare leggiadre come ballerine anche nel centro città.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Sono certa che alle lezioni sul piacere femminile di Emma Thompson, tu potresti addirittura aggiungere delle sfumature più piccanti e irriverenti. Marte ti rende sempre tutta un fuoco, e appena si parla di passione tu scatti subito sull’attenti e ti senti chiamata in causa, come uno dei massimi esperti. Per cui meglio sempre consultarti prima di leggere qualsiasi altra opinione sul tema. Siamo tutti avvisati.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore sei un Guru dell’amore.

Lavoro quando parli vuoi che tutti siano perfettamente in riga sull’attenti.

Salute: la tua body care è meglio di quella della bellissima J-Lo. Spiffera qualche consiglio, dai!

Il consiglio del giorno: fai un corso di fotografia per allenare il tuo occhio critico.

Voto 7 –

Scorpione

Alla notizia del ritorno del programma ‘Temptation Island’, abbiamo tutti pensato, e ti assicuro che alcuni hanno addirittura messo la mano sul fuoco, che tra i prossimi concorrenti ci possa essere anche tu. Con Mercurio e Venere che ti accompagnano, sei il candidato ideale per mettere quella giusta dose di pepe, di emozione, sex appeal e sopratutto di psicologia di coppia che questo genere di programma ha proprio bisogno. Se non ti sei candidato tu, mandiamo una petizione con migliaia di firme per farti partecipare.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: così hot che sei facilmente infiammabile.

Lavoro: se per ogni consiglio psicologico che hai dato in questi giorni avessi ricevuto un euro, ora saresti ricchissimo. Salute: sei un vero ‘bonazzo’.

Il consiglio del giorno: segui il look ‘sartorial street’ che mixa capi sartoriali con quelli street, perché fa veramente figo.

Voto 8 e mezzo

Sagittario

Visto che al momento di sport e attività fisica proprio non se ne parla a causa di Marte in opposizione, per evitare i tuoi sgarri prenatalizi e per arrivare con un minimo di decoro alle settimane dell’avvento, dovresti fare un periodo di the detox. Lo so che sei già lì che sbuffi perché tra quelle di sui senti parlare ti sembra che siano solo bufale. Potresti però provare la dieta maniacale e intransigente del the di alcuni calciatori, basata solo su riso e pollo che garantisce un fisico mozzafiato con muscoloni scalpitanti. In fondo, fare un piccolo sacrificio prima della grande festa non dovrebbe pesarti più di tanto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti basta andare in giro per il centro mano nella mano.

Lavoro: hai bisogno dei tuoi tempi dilatati e intervallati da pause e merende, poi anche tu con molta calma arrivi all’obiettivo.

Salute: hai bisogno di essere confortato e motivato anche dalla sveglia quando ti alzi la mattina.

Il consiglio del giorno: ripassa il ciclo di vita della farfalla che dopo la grande abbuffata, si rinchiude in un bozzolo per poi trasformarsi e volare felice di fiore in fiore. Sono certa che potresti riconoscerti.

Voto 6

Capricorno

Di dolcezze tu non ne vuoi assolutamente sentir parlare proprio a causa della Luna opposta di oggi. Infatti, più che baci e carezze tu stai valutando con grande interesse il servizio di sexy colf proposto da Giorgina Sparkling, dove ragazze e ragazzi seminudi si offrono di pulire casa. Tu fai sempre vedere che pensi solo al tuo benessere personale, quando in realtà sotto quella scorza da maciste sei un vero tenerone.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: quando dici ‘no’ in realtà vuoi dire ‘si’. Parla chiaro!

Lavoro: non puoi sempre nascondere il tuo lato più delicato, potrebbe diventare un tuo punto di forza.

Salute: sei bello e ti piace mostrarti quindi mettiti sul piedistallo per farti adorare.

Il consiglio del giorno: adotta un animale da compagnia per esercitare la tua empatia.

Voto 7 –

Acquario

La logica ultimamente ti ha abbandonato a causa di Mercurio contro, comunque tu puoi sempre seguire il grande entusiasmo che ti dona Marte e continuare a partecipare a tutti gli eventi e comizi su tematiche che ritieni siano sempre calde e importanti. Ovviamente non potrai stare sul parchetto e motivare le contestazioni, bensì dovrai seguire il corteo. Infatti, non mi stupirebbe assolutamente se anche tu avessi partecipato alla manifestazione a Linate contro i jet privati. Sei sempre pronto a metterti in prima fila.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: i sentimenti al momento sono migrati al caldo.

Lavoro: siccome non sei la persona più smart della sala riunioni, mettiti tranquillo ad ascoltare.

Salute: ti piacciono le sfide sportive impossibili, e visto il periodo allenati per quelle invernali sulla neve. Un filino di preparazione atletica ci vuole sempre, eh.

Il consiglio del giorno: segui il profilo di Alex Belli che sta pubblicando le ultime notizio dal Cop27.

Voto 6 +

Pesci

Dal vostro punto di vista nel ricamare un po’ sulla vita e sul passato non c’è alcun male, perché per voi la fantasia si mixa perfettamente con la logica e la razionalità, proprio perché Nettuno e Mercurio rendono la realtà fantastica e le fantasie sempre più vivide. Infatti, non ci trovate niente di male al fatto che l’influencer Giulia Elle (@disperatamentemamma) nei suoi cinque libri tratti dalla sua esperienza come madre, abbia romanzato alcuni aspetti ed eventi passati. In fondo, ognuno percepisce la vita in maniera del tutto personale.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: più dolci e aerei dello zucchero filato.

Lavoro: niente vi può stupire.

Salute: siete davvero super easy e sciallati, pronti a godervi ogni momento.

Il consiglio del giorno: ascoltate la musica di Bob Marley perché totalmente allineata al vostro mood.

Voto 7 e mezzo