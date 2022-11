Oroscopo di oggi giovedì 10 novembre 2022: Vergine e Pesci nervosissimi Oroscopo di oggi, giovedì 10 novembre 2022, e previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. C’è una bella notizia: Venere in Scorpione è trigono, quindi in sintonia, con Nettuno in Pesci. Insomma, un momento di amore in senso ampio, allargato. Ne abbiamo bisogno!

Oroscopo di oggi, giovedì 10 novembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Non vorrei essere troppo ottimista ma quello che dicono le stelle oggi mi piace molto.

Venere e Nettuno sono in armonia, in trigono e per di più in segni d'acqua, quindi molto emotivi. Direi che l'amore e l'umanità sono valori sentiti.

La Luna oggi si trova nel leggero segno dei Gemelli, che contribuisce ad amplificare la voglia di condividere i sentimenti. Il segno fortunato di oggi sarà la Bilancia, mentre il segno sfortunato la Vergine.

Ariete

Tenerti a bada, e soprattutto zitto, è davvero impossibile, perché particolarmente esaltato e sicuro di quello che fai. Questo grazie all'appoggio di una Luna molto social. Con l’appoggio di Marte, però, tu rischi di essere pedante proprio come Cassano, totalmente incontenibile nei suoi interventi sul partite e sul calcio, tanto da rasentare l’insulto. Non ti sto dicendo che devi censurarti totalmente, però dovresti riconsiderare tutto il tuo livello di potenza.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: lo distribuisci volentieri, come il cestino della merenda quando vai in gita.

Lavoro: sei in grado di scansare le grane come un vero pilota fa le chicane ad alta velocità

Salute: hai l’entusiasmo di un traslocatore quando vede un armadio a quattro ante. Impugni energicamente lo svitatore.

Il consiglio del giorno: preparati alla dieta invernale, quella che ti permette di arrivare in super forma al Natale per lievitare felicemente durante i giorni di festa.

Voto 7 +

Toro

Le tue emozioni più ancestrali e nascoste, in questi giorni, sono affiorate proprio come le 24 statue di bronzo a San Casciano. Mettere a nudo il tuo cuoricino e analizzarlo millimetro per millimetro, è stata per te una gran presa di coscienza. Ora che finalmente ne hai compreso tutti i meccanismi e le sfumature, riesci a far pace anche con Venere contro. Bravissimo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: lo studi come un manuale delle istruzioni.

Lavoro: il risultato migliore si ottiene sempre con il gioco di squadra, quindi chiedi aiuto al collega che è seduto di fianco.

Salute: ricordati sempre che nessuno è perfetto.

Il consiglio del giorno: per iniziare bene la giornata prendi un bel cappuccino insieme alle tue amiche, vedrai che avrà tutto un’altro gusto.

Voto 5

Gemelli

Lo so che oggi che avete la Luna nel vostro segno e avete una gran voglia di fare i mattacchioni. In più, con Marte che continua a stuzzicare i vostri pensieri più sconci, dovreste assolutamente limitarvi a tenere a freno certe ‘bischerate’ alla ‘Amici miei’ (storica serie di film degli anni '80). Non vorrei mai vedervi protagonisti di fatti come installare la webcam nel bagno delle ragazze all’Università di Savona, sarebbe una vera caduta di stile.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: appena vedete il vostro partner gli fate subito le feste, con tanto di slinguazzate in bocca.

Lavoro: fate volentieri a tutto l’ufficio la rassegna stampa nazionale, internazionale e di gossip.

Salute: potete cambiarvi di abito tutte le volte che volete, tanto siete rapidi come Arturo Brachetti.

§Il consiglio del giorno: fatevi crescere barba e baffi per il ‘Movember’, il mese per la ricerca e sensibilizzazione delle malattie maschili.

Voto 7 –

Cancro

Con Venere a favore, questo è proprio il momento di potersi guardare con gli occhi degli altri, come fa l’app ‘Inverted’, che ribalta l’immagine dello specchio e ci mostra proprio come ci vedono i nostri interlocutori. Ora che sei all’apice della tua bellezza, dovresti approfittarne per fare tutte le foto tessere da utilizzare per documenti e pass. Approfitta di questo tuo stato di grazia.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: avvolgente e rassicurante come il plaid sul divano.

Lavoro: con la tua grande sensibilità riesci a convincere anche il capo a mettersi da parte. A volte i miracoli succedono.

Salute: i tuoi ammiratori più sfegatati hanno una lista infinita di complimenti da farti. Mettiti comodo perché sono infiniti.

Il consiglio del giorno: con un semplice kit è possibile elettrificare anche la splendida Vespa 50 vintage, quella degli anni sessanta. Da acquistare subito per dare una nuova sfida al tuo amico meccanico.

Voto 8 e mezzo

Leone

Potresti intuire dalle facce ed espressioni dei tuoi interlocutori che spesso tu possa parlare a sproposito. Con Mercurio contro è molto facile soffrire di ‘coprolalia’, ovvero parlare a vanvera. Ti assicuro, mio caro, che non sei solo. Parecchi personaggi famosi soffrono ti questo tuo momentaneo disturbo. Prendi esempio dalla simpaticissima Diana del Bufalo, che ha fatto di questa sua caratteristica il suo punto di forza per battute impertinenti che l’hanno resa un vero personaggio comico e famoso. Hai solo bisogno di fare una mossetta finale con sorriso annesso per stemperare subito la situazione. Provaci!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: hai la grande opportunità e il tempo per amare prima di tutto te stesso.

Lavoro: è sempre meglio non prendersi troppo sul serio.

Salute: ogni giornata no può essere risollevata da una bella oretta in palestra con sauna rigenerante.

Il consiglio del giorno: organizza con i tuoi amici l’uscita settimanale serale che deve diventare un appuntamento irrinunciabile.

Voto 5 e mezzo

Vergine

Sono certa che apprezzi moltissimo tutto quello che disarma totalmente gli scontati tradizionalismi. Infatti, tu grazie a Mercurio riesci ad avere una visione molto più ampia e riesci ad aprire il tuo personale ventaglio di possibilità al massimo, proprio perché molto costretta da Marte e dalla Luna che oggi ci sono avversi. Soprattutto in campo di moda, per te non ci sono assolutamente né età né etichette alle quali tu devi sottostare. Come gli anfibi, scarpa autunnale per eccellenza, che possono essere indossati da da scatenate dodicenni fino alle alternative cinquantenni. L’importante è sentirsi bene e sviluppare il proprio look al di fuori dei canoni estetici e della moda.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti stuzzica tutto quello che fino a poco tempo fa consideravi proibito.

Lavoro: nella tua testa al momento c’è un vero minestrone di teorie, logica, sentimenti e istinto. Sono tutti degli ottimi ingredienti, ma la pozione potrebbe esplodere.

Salute: il tuo obiettivo è di non fare alcuna fatica e di essere servita e riverita come una regina.

Il consiglio del giorno: cerca il Phon perfetto fare le onde, come se fossi appena tornata da una giornata al mare. Il famoso effetto ‘mermaid’ (Sirenetta).

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Il terreno della provocazione è il tuo campo di battaglia preferito. Sei sempre molto ardita, perché appoggiata da Marte, e a ogni critica o commento tu rilanci sempre sempre con il carico da 90. Proprio come Chiara Ferragni, che ai post dei suoi Haters quando si mostra in lingerie provocante, lei risponde subito con una bella ’story’ dicendo che a lei viene soltanto voglia di mettersi nuda. Anche tu sei del tema ‘Chiara’, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore il tuo bacio è più scatenato di un ballo rock.

Lavoro hai un’arma speciale per vincere in qualsiasi situazione: la seduzione.

Salute: per te un bel trattamento cinque stelle alla spa.

Il consiglio del giorno: puoi osare di tutto, anche il secondo buco all’orecchio se non lo hai già fatto qualche anno fa.

Voto 7 +

Scorpione

Con il meraviglioso cielo di oggi che ti illumina grazie a Venere, sei di certo in lista per competere con Chris Evans, che è stato eletto l’uomo più sexy del 2022 a seguito della sua interpretazione di Capitan America. Anche tu di certo, per muscoloni e sex appeal non hai niente da invidiargli, ma più che il paladino della giustizia, tu sei più il bello e tormentato, e la cosa fa di certo impazzire tutte le tue fan.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: prima di concederti tu vuoi essere sedotto intellettualmente.

Lavoro: sei un dispensatore automatico di buoni consigli, e non ti fai neppure pagare. Davvero troppo buono.

Salute: bello, bello da impazzire.

Il consiglio del giorno: dovresti fare il tuo bilancio annuale in questo periodo, visto il trend davvero positivo, e per lanciarti alla grande nel 2023.

Voto 8 e mezzo

Sagittario

La tua voglia di viaggio sta impazzando, proprio perché vuoi liberarti dell’opposizione di Marte, e oggi anche della Luna. Vorresti partire per mete lontane ed esotiche dove provare di tutto e di più. Attenzione però, perché per tipi come te che vogliono lanciarsi in esperienze al di fuori del comune, il National Park Service ha appena fatto un appello, sconsigliando di leccare il rospo allucinogeno nel deserto del fiume Colorado. Conoscendoti, quella era una delle esperienze che stavi proprio programmando. Tu cerchi qualsiasi escamotage pur di uscire dalla tua noiosissima routine.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: troppo intento a programmare le tue prossime avventure che non degni il partner neppure di uno sguardo.

Lavoro: sei trincerato dietro il computer dell’ufficio, ma solo per acquistare al prezzo migliore il biglietto per fare il giro del mondo.

Salute: ti senti bene solo quando provi il tuo zainetto da viaggio e gli scarponi da trekking, immaginando di scalare un vulcano Hawaiano.

Il consiglio del giorno: segui il profilo Instagram di Patron Davide per tips su modi di dire e perfetta pronuncia inglese.

Voto 6 –

Capricorno

Sicuramente la notizia che sia possibile nascondere fisicamente i Bitcoin come i soldi nel materasso, ha stuzzicato il tuo intelletto. Tu, che sul tema finanze sei particolarmente sensibile, e con Mercurio che ti suggerisce metodi per far lievitare il tuo gruzzoletto personale, potresti lanciarti in questa nuova impresa. Mi raccomando, prima chiedi bene informazioni al tuo commercialista.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: è un appuntamento giornaliero assolutamente irrinunciabile.

Lavoro: lavorare come un matto è un vero piacere con gli ottimi risultati che stai raggiungendo.

Salute: ti senti più puntuale di un orologio Svizzero.

Il consiglio del giorno: fai un experience da un make artist per farti consigliare il trucco perfetto per ogni occasione.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Gli effetti delle opposizioni planetarie sono molto evidenti, infatti potresti essere proprio tu la ragazza che inveisce in un negozio di elettronica di Arezzo, perché ha acquistato un telefono senza Whatsapp. Con Mercurio contro, la tua capacità di poter gestire la tanto amata tecnologia è ridotto ai minimi termini. Forse dovresti optare per il vecchio telefonino a mattonella che fa solo semplici chiamate ed evitare messaggini in cui si nota una sintassi scombinata.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: puoi sempre optare per una relazione friend with benefit.

Lavoro: posticipa le riunioni importanti alla prossima settimana.

Salute: i risultati migliori per te sono in palestra, dove l’insegnante ti fa grandi complimenti per le tue performance sportive.

Il consiglio del giorno: esercitati a ripetere le tabelline a memoria per prepararti a fare i conti di fine anno.

Voto 6

Pesci

Miei cari, voi avete unicamente voglia di godervela con Giove, il pianeta del benessere, nel vostro segno. Infatti tutti gli sforzi e sbattimenti con Marte contro, voi li posticipate volentieri a data da definirsi. L’unica cosa di cui avete voglia oggi è di sfogliare la Guida Michelin 2023, appena uscita nelle librerie, e scegliere serenamente dove gustare un buon pranzetto.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: voi puntate tutto sull’amicizia per non impegnarvi troppo.

Lavoro: è più forte di voi non notare e soprattutto non sottolineare quei dettagli che danno davvero fastidio.

Salute: sguazzate serenamente nel vostro brodo di fantasie e relax.

Il consiglio del giorno: è arrivato il momento dimettervi in forma. Dovreste prendere l’abitudine di andare in palestra senza scuse come se fosse prescritta dal dottore.

Voto 7 +